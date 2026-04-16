Fremmed drone med udetonert sprenghode funnet i finsk skog

En udetonert drone, som muligens bar et sprenghode, ble funnet i en skog i Itis i Päijänne-Tavastland, Finland. Forsvaret uskadeliggjorde sprenghodet, og hendelsen markerer den fjerde fremmede dronen oppdaget i Finland på kort tid. Finske myndigheter har bedt Ukraina om å forhindre ytterligere dronelandinger.

Lørdag 13. april 2026 ble en uvanlig gjenstand oppdaget av en privatperson i en skog ved Itis i landskapet Päijänne-Tavastland , sørøst i Finland . Gjenstanden viste seg å være en fremmed drone. Funnet førte til rask respons fra nødetatene, som umiddelbart sperret av området rundt funnstedet. Det ble raskt klart at situasjonen var potensielt farlig, da et udetonert stridshode, som trolig tilhørte dronen, ble funnet i nærheten.

Stridshodet var imidlertid ikke festet til selve dronen da den ble oppdaget. Forsvaret ble tilkalt for å håndtere den eksplosive trusselen, og de klarte å sprenge stridshodet sikkert samme kveld. Heldigvis ligger funnstedet minst en kilometer unna nærmeste bebodde område, noe som reduserte risikoen for skade på sivile. Denne hendelsen er dessverre ikke en isolert foreteelse i Finland i det siste. Funnet av denne dronen i Itis er den fjerde fremmede dronen som er observert eller funnet i finsk territorium på under en måned. I slutten av mars ble det rapportert om funn av droner på tre andre steder, alle lokalisert i sørøstlige deler av Finland. Spekulasjonene har allerede versert rundt opprinnelsen til disse dronene, og det er blitt hevdet at minst én av de tidligere funne dronene var en ukrainsk AN-196-modell. Disse gjentatte funnene vekker bekymring og reiser spørsmål om sikkerheten langs Finlands grenser og potensiell involvering i pågående konflikter. Som en direkte konsekvens av den økende forekomsten av fremmede droner, har den finske regjeringen tatt affære og kommunisert direkte med ukrainske myndigheter. Budskapet er tydelig: Finland forventer at Ukraina gjør alt i sin makt for å forhindre at droner havner på finsk jord. Dette understreker alvoret i situasjonen og Finlands ønske om å opprettholde kontrollen over eget luftrom. Videre er det igangsatt tiltak for å informere befolkningen om hvordan de skal forholde seg dersom de observerer droner, enten de er i luften eller på bakken. Det jobbes også med et nytt system som skal varsle innbyggerne via mobiltelefonen om potensielle dronetrusseler. Disse tiltakene reflekterer en proaktiv tilnærming fra finske myndigheter for å ivareta nasjonal sikkerhet i en stadig mer kompleks geopolitisk situasjon.





Drone Finland Sprenghode Päijänne-Tavastland Ukraina

