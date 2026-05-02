Fremskrittsparti-rådgiver i raserisk storm etter avslørte uttalelser

Lydopptak av en samtale med Fremskrittspartiets rådgiver Hårek Hansen avslører svært problematiske uttalelser om etniske grupper og befolkningspolitikk. Partiet behandler saken som en personalsak.

Fremskrittspartiet s rådgiver Hårek Hansen er i hardt vær etter lydopptak fra en samtale på en Oslo-bar har blitt offentliggjort. Samtalen, som fant sted kvelden før partiets landsmøte, ble ført med to journalister fra TV 2 som Hansen ikke var klar over var journalister.

Opptakene avslører svært problematiske uttalelser fra Hansen, som beskriver visse befolkningsgrupper som «målbart minusvarianter» og uttrykker et ønske om at etnisk norske burde få flere barn, mens han samtidig tydelig avviser at ikke-etnisk norske bør oppfordres til det samme. Uttalelsene har skapt sterke reaksjoner både internt i Fremskrittspartiet og i offentligheten. Flere partikollegaer som var til stede under samtalen har tatt avstand fra Hansens ord. Generalsekretær Helge Fossum i Fremskrittspartiet bekrefter overfor NTB at saken nå behandles som en personalsak.

Fossum understreker at uttalelsene er fullstendig uakseptable og at partiet har nulltoleranse for slike holdninger. Han poengterer at Hansens synspunkter på ingen måte representerer Fremskrittspartiets politikk. Opptakene viser at Hansen også uttrykte en pessimistisk holdning til Vest-Europas fremtid, og mente at regionen «går til helvete uansett». Når TV 2s journalist konfronterte ham med spørsmålet om ikke-etnisk norske også burde oppfordres til å få flere barn, svarte Hansen kontant nei.

Denne direkte avvisningen har blitt møtt med sterk fordømmelse og har forsterket kravet om en grundig gjennomgang av saken. Det er viktig å merke seg at samtalen foregikk i en uformell setting på en bar, og at flere partifeller sluttet seg til etter hvert som kvelden skred frem. Likevel fritar ikke dette Hansen fra ansvar for sine uttalelser, og partiet har signalisert at det vil bli tatt nødvendige grep.

Hansen selv har forsøkt å forklare sine uttalelser i en epost til TV 2, der han hevder at de var ment som humor og barnslig provokasjon, og at de var preget av alkoholinntak. Han beskriver uttalelsene som «vulgært og dumt fyllerør» og beklager dem på det sterkeste. Han insisterer på at han ikke er rasist, men denne forklaringen har ikke blitt møtt med forståelse av mange.

Kritikere peker på at selv om uttalelsene ble fremsatt i en uformell setting og under påvirkning av alkohol, er de fortsatt dypt problematiske og avslører en urovekkende holdning. Saken har reist en viktig debatt om rasisme, innvandring og verdier i det norske samfunnet. Fremskrittspartiet står nå overfor en utfordring i å håndtere denne saken på en måte som gjenspeiler partiets offisielle politikk og verdier, og som samtidig sender et tydelig signal om at diskriminering og fremmedfrykt ikke tolereres.

Videre vil denne hendelsen sannsynligvis ha konsekvenser for partiets omdømme og tillit i befolkningen. Det er forventet at saken vil bli fulgt nøye av både media og politiske kommentatorer i dagene som kommer. Partiet må nå vise handlekraft og tydelighet for å gjenvinne tilliten og demonstrere at det tar avstand fra alle former for diskriminering og rasisme. Konsekvensene for Hansen kan variere fra en formell advarsel til en mer alvorlig disiplinærstraff, avhengig av partiets interne regler og vurdering av saken





