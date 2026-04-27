Fremskrittspartiet kritiserer forslag om aldersgrense på sosiale medier

Fremskrittspartiet er sterkt kritisk til regjeringens planer om å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Forslaget har vakt debatt om ytringsfrihet og barns rettigheter på nettet, mens andre partier støtter tiltaket for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold.

Fremskrittspartiet (FrP) har kommet ut med skarp kritikk mot regjeringens planer om å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier . Stortingsrepresentant Simen Velle mener at et slikt forbud vil være en bjørnetjeneste for ungdommen og et angrep på ytringsfriheten.

– Det er uansvarlig å holde barn unna sosiale medier frem til de fyller 16 år. I stedet bør vi fokusere på å lære barn og unge å bruke digitale plattformer på en ansvarlig måte, sier Velle. Han understreker at FrP alltid vil stå imot innskrenkninger i folks frihet, spesielt når det gjelder digitale rettigheter. Forslaget om aldersgrense ble offentliggjort fredag, og det er teknologiselskapene som skal ha ansvaret for å kontrollere at brukerne er gamle nok.

Velle kritiserer Arbeiderpartiet for å være forbudskåte og påpeker at et slikt tiltak vil skade unges mulighet til å delta i debatter og utveksle meninger på nettet. – Dette er et eksempel på at politikerne prøver å løse problemer ved å innføre forbud, i stedet for å gi foreldre og skoler bedre verktøy til å veilede barn og unge, sier han. Selv om FrP er motstandere av forslaget, ser det ut til at det kan få flertall i Stortinget.

I tillegg til Arbeiderpartiet har også SV, Rødt, KrF og Høyre signalert støtte. Familiepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, understreker at partiet ønsker en aldersgrense for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold. – Vi har ventet lenge på at regjeringen skal komme med konkrete tiltak. Høringsfristen gikk ut for et halvt år siden, og nå forventer vi at de raskt kommer med et lovforslag, sier hun.

Andre partier, som SV og Rødt, støtter også forslaget, men understreker at det må følges opp med streng regulering av teknologiselskapene. Familiepolitisk talsperson Mirell Høyer-Berntsen fra SV sier at det er nødvendig å begrense plattformenes makt og datainnsamling. – Vi må innføre et generelt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring. Barn utsettes for skadelig innhold hver dag, og det er statens ansvar å beskytte dem, sier hun.

Familiepolitisk talsperson Remi Sølvberg fra Rødt legger vekt på at loven må ivareta strenge personvernhensyn og at selskapene må straffes hvis de bryter regelverket. – Denne loven kan ikke komme en dag for tidlig. Vi må fjerne det digitale klasseskillet blant barn og sikre at alle har like muligheter, sier Sølvberg. Forslaget har også vakt debatt om hvem som skal ha ansvaret for å beskytte barn på nettet.

Mens noen mener at det er foreldrenes ansvar, argumenterer andre for at det er statens oppgave å sette rammer for teknologiselskapene. Diskusjonen viser at det er store uenigheter om hvordan man best skal håndtere utfordringene knyttet til barns bruk av sosiale medier





