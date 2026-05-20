Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug har sin beste måling på 18 år

Femti prosent av velgerne i en ny måling av Fremskrittspartiet (Frp) og partileder Sylvi Listhaug gir partiet 31,4 prosent oppslutning. Frp har dobbelt så mange velgere som sin foretrukne regjeringspartner Høyre.

Fremskrittspartiet og partileder Sylvi Listhaug gjør sin beste måling på 18 år, viser en ny måling . Partiet får 31,4 prosent oppslutning. Frp-leder Sylvi Listhaug har god grunn til å smile om dagen.

Ifølge NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen har verken rasismekontroverser eller personalkonflikter svekket Frp-lederens grep om velgerne. På målingen er Frp dobbelt så store som sin foretrukne regjeringspartner Høyre, som går ned 1,6 prosentpoeng fra april og får en oppslutning på 16,1 prosent. Av de mindre partiene er Rødt størst med 7,1 prosent (-0,2), fulgt av Sp med 5,2 prosent (-0,2), SV 4,7 prosent (-0,4) og MDG 4,4 prosent (+0,6).

Både KrF med 3,8 prosent (+0,1) og Venstre med 2,7 prosent (-1,5) er under sperregrensen. Skulle tallene blitt valgresultat, ville Høyre og Frp fått 85 mandater – nøyaktig nok til flertall i Stortinget. Den samlede høyresiden ville fått i alt 91 mandater





