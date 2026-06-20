FremtidsforskerAdvarker: Ukraina fører en militær revolusjon med autonome våpen

Martin Ford, fremtidsforsker og forfatter, analyserer Ukrainas økende bruk av autonome droner i krigen mot Russland. Han stressede at dette er en militær revolusjon i sanntid som vil spredes globalt og kunne senke terskelen for krig.

Ukraina er i forkant og beveger seg allerede mot autonome våpen . I stedet for at én operatør kontrollerer én drone, kan én operatør nå kontrollere fem droner ved hjelp av kunstig intelligens (KI), ifølge fremtidsforsker Martin Ford .

Ford er en anerkjent forfatter og foredragsholder, og hans bok Rise of the Robots fra for ti år siden ble en New York Times-bestselger og ble kåret til årets beste business-bok av Financial Times og McKinsey. Hans fokus ligger på hvordan maskinell intelligens og robotteknologi påvirker arbeidsmarkedet, men han trekker også frem krigsføring som et kritisk område der teknologien.transformere hendene. Særlig i 2023 har konflikten i Ukraina eskalert til et industrielt kappløp uten sidestykke.

Ukraina har satt et mål om å anskaffe sju millioner droner i løpet av året, mens ukrainsk etterretning melder at Russland planlegger en produksjon på 7,3 millioner FPV-droner samme periode. Dette表达了 en hastig voksende avhengighet av droneteknologi i moderne krigføring. Ford innrømmer at Ukraina står overfor et moralsk dilemma når de utvikler og bruker stadig mer avanserte autonome våpen for å forsvare seg mot russisk aggresjon.

'Du kan ikke klandre ukrainerne. De må gjøre det de må for å forsvare landet sitt', sier han. Han mener det er uunngåelig at denne utviklingen er retningen det går. Ford forventer at teknologien som utvikles i Ukraina, ikke vil forbli begrenset til dette konfliktområdet, men vil raskt spredes til andre land og konflikter rundt i verden.

Det som starter som selvforsvar, kan bli standardutstyr i fremtidens kriger. Han frykter at autonome våpen kan senke terskelen for å starte krig, siden det kan gjøre militære operasjoner lettere å iverksette med færre menneskelige ressurser. Et paradoks med KI-drevne våpen er at de samtidig kan gjøre det lettere å starte konflikter og vanskeligere å kontrollere dem.

Ford advarer om at intensjonen om å begrense konflikten til maskiner kan eskalere til menneskelige tap, og hendelser kan skje for raskt for menneskelige kommandoer å følge med, noe som kan føre til mistet kontroll. Internasjonale forsøk på å etablere et forbud mot autonome våpen, tilsvarende forbudet mot kjemiske våpen, har mislyktes på grunn av manglende tillit mellom stormaktene. USA, Kina og Russland stoler ikke på hverandre og vil ikke hindre seg selv i utviklingen av disse våpnene.

Selv om kjemiske våpen er internasjonalt forbudt, har de blitt brukt i konflikter som i Syria, noe som viser hvor vanskelig det er å håndheve slike forbud. Ford påpeker at russerne angriper ukrainske sivile med droner daglig, noe som er en krigsforbrytelse, og at dette illustrerer den etiske utfordringen med denne teknologien





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