French Football Stars Greet Fans in Boston Ahead of World Cup

The French football team, including superstar Kylian Mbappé, arrived in Boston ahead of their World Cup debut, greeted by hundreds of eager fans. The players signed autographs and posed for photos, and the atmosphere was electric as fans waited in anticipation.

BOSTON (Dagbladet): Litt før midnatt norsk tid ankom det franske mannskapet det fasjonable hotellet Four Seasons i Boston sentrum. Der ventet et par hundre ivrige fans, som gledet seg stort over å få et glimt av sine helter.

Du kunne høre at spillerbussen kom før den kjørte inn foran hotellet, på grunn av all skrikingen langs gjerdene. Noen av supporterne hadde ventet i hele åtte timer og ventiden ble ikke forgjeves. Flere av stjernene stoppet for å skrive autografer og bli tatt bilde av, deriblant superstjerne Kylian Mbappé. TIDLIG PÅ PLASS: Allerede flere timer før det franske laget ankom var det mange som hadde stilt opp utenfor hotellet Four Seasons.

Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet Det ble dytting og roping da 27-åringen tok runda langs sikkerhetssperringene - som ble satt opp fem timer i forveien - mens flere fans stilte seg på blomsterkasser og på skilt for å få overblikk. Gleden var derfor stor da han fikk den store helten Mbappé til å signere den franske landslagsdrakta - og det på sin egen bursdag.

- Det var en uvirkelig følelse for meg, meldte William (26) til Dagbladet da røyken hadde lagt seg. Han var blant dem som møtte opp tidlig og hadde kommet helt fra Washington. Gleden var derfor stor da han fikk den store helten Mbappé til å signere den franske landslagsdrakta - og det på sin egen bursdag. BURSDAGSGAVE: William fikk signaturen av Kylian Mbappé på drakta si.

Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet Franske Joris var en av de få heldige som fikk tatt en selfie sammen med Real Madrid-angriperen. Han var i fyr og flamme etterpå og skalv da han viste fram bildet til pressen. SKJELVEN: Joris fra Frankrike fikk en selfie sammen med selveste Kylian Mbappé. Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet PANINI-SIGNATUR: Denne panini-samlingen blir nok mye verdt om noen år.

Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet HETTA PÅ PLASS: Mange spillere, deriblant Ousmane Dembélé, hadde hetta på i varmen, til tross for over 30 grader. Foto: Baptiste Fernandez/IconSport-FR via ZUMA Press/Shutterstock Etter den lille ferden langs gjerdene, hilste Mbappé på Bostons ordfører Michelle Wu (41), som for anledningen var antrukket i en sort og hvit kjole. Deretter smatt han inn i lobbyen sammen med de andre spillere og øvrige i støtteapparatet.

Mange som passerte gågaten utenfor hotellet spurte hva som skjedde siden det var så mange folk som samlet seg, og noen bare trakk på skuldrene da de fikk høre at det dreide seg om fotball. ORDFØRER I BOSTON: Mihelle Wu var på plass for å ta imot det franske laget. Foto: Baptiste Fernandez/IconSport-FR via ZUMA Press/Shutterstock FRANSK VELKOMST: Det franske stjernegalleriet ble ønsket velkomne med en stor plakat på hotellet.

Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet SPERRET AV: Flere timer før bussen med de franske stjernene kom, var også baksiden av hotellet sperret av. Foto: Christian Monge Hugsted/Dagbladet Frankrike ankom dermed mesterskapet dagen før VM-åpningen mellom Mexico og Sør-Afrika, mens Norge på sin side allerede har vært i Greensboro i over én uke. - Vi må være klare med én gang, uttalte Frankrike-manager Didier Deschamps på pressekonferansen etter 3-1-seieren over Nord-Irland.

Allerede onsdag er det ventet at laget vil ha sin første treningsøkt før tirsdagens VM-åpning mot Senegal. NÆRE, MEN IKKE NÆRE NOK: Det var kun fransk presse som fikk stå nære gjerdet





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