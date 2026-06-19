Freyr Alexandersson er ny trener i Rosenborg

Freyr Alexandersson blir presentert som ny hovedtrener i Rosenborg etter å ha blitt sparket i Brann. Han kommer med assistent Jonathan Hartmann og uttrycker stor entusiasme for sin nye rolle.

Freyr Alexandersson er ansatt som hovedtrener i Rosenborg . Han ble tidligere firedag av Brann og presentert som ny trener i Trondheim fredag. Alexandersson kommer med sin assistent Jonathan Hartmann .

Han uttrykte stor stolthet over å overtaket og sa at hjertet hans nå er hos Rosenborg, den største klubben i norsk fotball. Fokus ligger på å skape et lag som kan vinne titler. Alexandersson fortalte at familien hans fortsatt bor i Bergen, men at han er full av energi og gleder seg til oppgaven. Han sa at han ikke var overrasket over klubbenavgjørelsen fra Brann, men at det var en merkelig og emosjonell periode.

Han håper å få støtte og kjærlighet fra Trondheims publikum og innser at forventningene vil være store. Alexanerson lovet å jobbe hardt for å få Rosenborg tilbake på toppen av Eliteserien og i europeisk fotball. Han la til at han og Hartmann har klare planer for laget og at de vil fokusere på å bygge et solid grunnlag. Han sa at tiden i Brann var lærerik og at han tar med seg erfaringer fra den perioden.

Politisk uenighet i Bergen førte til at han fikk sparken, ifølge Alexanderson. Nå er han fokusert på fremtiden i Rosenborg og har allerede truffet en del av spillerstaben. Han er spent på sesongen som kommer og tror at laget har et stort potensiale. Publikums støtte vil være viktig for å nå målene satt av klubben.

Tradisjon, historie og dypere fotballkultur i Rosenborg er noe av det som tiltalte ham. Han understreket at han ikke er bekymret for at familien måtte flytte, da de vil ha et hjem både i Trondheim og Bergen. Han innser at pressen vil være intense, men er klar for utfordringen. Den faktum at han kommer fra Brann til Rosenborg er en stor overgang i norsk fotball.

Han trives med å være tilbake i Trondheim der han tidligere har vært som spiller. Forhandlingene med Rosenborg var raske og effektive. Han understreket at han alltid har vært en professionell trener og at han vil behandle alle med respekt. Han har allerede en klar visjon for lagets spillestil og treningsfilosof.

Det er sikkert at han vil kreve mye av spillerne, men også gi dem frihet til å utvikle seg. Mange i Rosenborg ser frem til den nye treneren og håper han kan gjenopplive klubben suksesser fra fortiden. Nå gjelder det å bygge et lag som kan konkurrere med de beste i Norge og i Europa





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