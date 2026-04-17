Freyr Alexandersson etterlyser "rævhål" og "ild i øynene" – Brann jakter fryktinngytende form

Brann sliter med svake resultater og kritikk i eliteserien. Trener Freyr Alexandersson etterlyser mer aggressivitet og vinnervilje, mens kaptein Fredrik Pallesen Knudsen etterlyser mer "ild i øynene" hos spillerne for å gjenvinne fryktinngytende status.

Brann sliter i eliteserien, og kritikken hagler fra supportere og eksperter. 'Rævhålene' må frem i garderoben, ifølge trener Freyr Alexandersson , som etterlyser mer 'ild i øynene' fra spillerne.

Med en laber stemning på tribunen og et begredelig poengsnitt, er det lite som stemmer for bergenserne for øyeblikket. Selv om laget er i semifinalen i cupen, har prestasjonene i serien vært skuffende.

Kaptein Fredrik Pallesen Knudsen beskriver den siste tiden som 'kjip', preget av usikkerhet rundt trommebruk, buing fra publikum og svake sportslige resultater. Mathias Dyngeland innrømmer at det er tøft å stå i situasjonen laget befinner seg i.

Freyr Alexandersson, som tidligere har tatt Brann til Europa League, kjenner nå at presset øker. Han påpeker at alt er enklere i medgang, med bedre personlig velvære, lettere selvtillit og til og med bedre kaffesmak.

Nå venter Viking i Stavanger, et lag i flytsonen. Viking, som nylig knuste Bodø/Glimt 5–0 i serien, har en sterk stall og profiler som ikke skyr unna ord. Zlatko Tripic, en kultfigur elsket av egne og sterkt mislikt av mange, representerer den typen personlighet som kan skape engasjement.

På spørsmål om Brann mangler slike spillere, svarer Alexandersson at han 'vet vi har noen av det vi kaller rævhål i garderoben, de har det i seg, de skal bare få det ut.' TV 2s ekspert, Yaw Amankwah, har vært kritisk til Branns utvikling, og mener laget har et forbedringspotensial når det gjelder innsats og tæl. 'Man trenger ikke nødvendigvis være drittsekk, men Brann skal være et helvete å møte,' uttaler han, og minner om at de beste Brann-utgavene fra tidligere nettopp var det. Han håper dette blir tatt opp før kampen mot Viking.

Fredrik Pallesen Knudsen ønsker ikke å være en 'drittsekk', verken på eller av banen, men erkjenner at noe må skje. Han beskriver Brann som 'for tafatte' i sesongstarten og etterlyser 'ild i øynene' og konkurranseinstinkt, med tilstrekkelig 'galskap'. Dette kommer etter det første tapet for Sandefjord på 17 år.

Amankwah minnes tiden da spillere fra andre lag så ut som om de hadde sett et spøkelse etter å ha møtt Brann, og mener Brann må finne tilbake til denne fryktinngytende formen. 'Det er ingenting som er enkelt i Eliteserien,' understreker Knudsen, og legger til at de kanskje har forventet at det skulle gå lettere. 'Vi må skru på.'





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fortsatt uenighet rundt trommer på Brann Stadion etter krisemøteTrommedebatten på Brann Stadion er fortsatt uavklart etter et krisemøte. Branns daglige leder har bedt supporterne om å finne en løsning, da stemningen har vært trykket. Både spillere, supporterledere og trenere har kommentert situasjonen, hvor det er delte meninger om bruken av trommer for å skape stemning.

Read more »

Real Madrid i krise: Jakter ny trener etter Champions League-exit, Klopp prioritetReal Madrid står overfor en dramatisk periode etter tidlig exit fra Champions League. Klubben ser ut til å måtte ta tøffe grep, inkludert et trenerbytte, med Jürgen Klopp som toppkandidat. Flere andre anerkjente trenere vurderes også.

Read more »

Brann-supportere pauser trommebruk på Stadion etter kritikkBranns supportergrupper, inkludert Lounge Boyz, Bergens Glade Gutter og SK Brann Youth, har tatt en pause i bruken av trommer på Brann Stadion. Beslutningen kommer etter negativ respons og dårlig stemning under nylige kamper, spesielt mot Sandefjord. Supporterne anerkjenner at trommebruken har hatt motsatt effekt på hjemmebane enn ønsket og at dette skaper splid.

Read more »

Supportere dropper trommer på Brann Stadion etter uenighetSupportergruppen Lounge Boyz tar en pause fra å bruke trommer på hjemmekampene til Brann, etter at innføringen har skapt splittelse og dårlig stemning. Beslutningen kommer etter et krisemøte mellom supporterne og klubben, og daglig leder i Brann uttrykker tilfredshet med tiltaket.

Read more »

Hervé Renard sparket som trener for Saudi-Arabia, kun 59 dager før VMDen franske treneren Hervé Renard, kjent for å lede Saudi-Arabia til en sjokkerende seier mot Argentina i VM 2022, er sparket av det saudiarabiske fotballforbundet med umiddelbar virkning. Beslutningen kommer bare 59 dager før starten på neste VM i USA, og markerer slutten på hans andre periode som landslagstrener.

Read more »

Sky: Haalands eks-trener klar for Premier LeagueBournemouth er blitt enig med Marco Rose om jobben som klubbens hovedtrener fra neste sesong, melder Sky Sports.

Read more »