Freyr Alexandersson sparket som Brann-trener - interne konflikter og sportslig innsats i fokus

Brann-sjokket: Trener Freyr Alexandersson er fratatt sin stilling. Få detaljer om de interne årsakene og hva eksperter tror om fremtiden for klubben.

Mandag kom den oppsiktsvekkende nyheten om at Brann -trener Freyr Alexandersson er ferdig i Bergen. Bekreftelsen blir mottatt med sjokk og vantro i den fotballgale byen.

Fotballekspertene reagerte raskt og beskrev begivenheten som en bombe. Jonas Grønners fra Bergensavisen mente at det ikke var de sportslige resultatene som lå til grunn for sparkingen, men heller interne konflikter mellom treneren og klubbeleidingen. Han understreket at det ville vært ekstremt om sportslige prestasjoner var årsaken, spesielt i lys av at Brann nettopp hadde vært i cupfinalen og tidligere hadde hatt en sterk europakamp under Alexanderssons ledelse.

Jesper Mathisen fra TV2 brukte også sterke ord og kalte det en bombe. Han anerkjente at Brann hadde slitt i Eliteserien, men påpeket at treneren hadde stor del i lagets evne til å nå cupfinalen, der de tapte dramatisk mot Bodø/Glimt. Mathisen vektlegg at Alexandersson er en ærlig trener som har forstått byen Bergen og klubbens charme, og han mener treneren kan gå ut av Brann stadion med hevet hode.

Han fant det likevel ikke overraskende at sparkingen skjedde under en landslagspause, et tidspunkt hvor klubben kan kjøpe seg litt tid til å finne en erstatning. Thorstein Helstad, Brann-helt, fortalte at det hadde versert rykter om at treneren levde på lånt tid. Han nevnte at det hadde vært prat i miljøet om at ledelsen ikke var fornøyd med visse uttalelser fra Alexandersson, uttalelser som ikke var i samsvar med hvordan klubben ønsket å fremstå.

Helstad pekte også på at utviklingen og underholdningen på banen ikke hadde levert til forventet standard, noe som til slutt førte til sparkingen. Han og ekspertene pekte samtidig på Eirik Horneland som en naturlig etterfølger, ettersom han har historisk trygghet i Bergen og tidligere hadde gode resultater. Samtidig uttrykte de tvil om Horneland vil ønske å returnere, spesielt med tanke på konkurransen fra klubber som Viking og Bodø/Glimt.

Brann ligger på en skuffende 11. plass i Eliteserien, noe som viser presset på klubben i den pågående sesongen





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Freyr Alexandersson Trenersparking Eirik Horneland Eliteserien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Freyr Alexandersson sparket som trener i BrannIslandske Freyr Alexandersson er fratatt stillingen som hovedtrener i Brann. Klubben takker ham for innsatsen som førte til en suksessrik Europa League-kampanje og en cupfinale. Alexandersson ble presentert i januar 2025 og hadde kontrakt til 2027. Etter cupfinaletapet har Brann hatt en dårlig periode med kun ett seier på fire kamper, og trenerens uttalelser i media har vekket reaksjoner internt.

Read more »

Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson skiller lag med umiddelbar virkningSportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har besluttet å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Beslutningen følger etter en vårsesong preget av spenning, cupfinaletap og dårlige resultater i Eliteserien. Alexanderssons bidrag til en sterk Europa League-kampanje og en intens cupfinale vil如 minnes, men frustrasjon over troppsutfordringer og dårlige skuespillerinnkjøp har sannsynligvis spilt inn på sin avgjørelse. Klubben pakker inn gjengen for en ny trener for å trykke opp i tabellen.

Read more »

Freyr Alexandersson ferdig som Brann-trenerIslandske Freyr Alexandersson er sparket som trener for Brann levert i en pressemelding fra klubben. Beskjeden kom kort tid etter at Bergens Tidende meldte at jobben hans sto i fare. Brann startet evaluering av sesongen i helgen, og møter mellom trener og ledelse skal ikke ha skapt ro. Supporterleder Erlend Vågane er sjokkert og sier det ikke er publikumskrav om at han må gå. Fotballeksperter tror det er interne uenigheter og en maktkamp som felte treneren.

Read more »

Brann skiller seg med trener Freyr AlexanderssonSportsklubben Brann og hovudtrenaren Freyr Alexandersson har blitt enige om å avslutte samarbeidet med verknad frå i dag.styret bakgrunnen er svakare resultat enn forventa, inkludert cupfinaletap og svevande serielag. Alexandersson var godt lika blant supporterane og hadde vore trenar i halvtanna år. Også assistenttrenar Jonathan Hartmann er ferdig.

Read more »