Frida Marie Grande om kampen mot PMDD: – Jeg føler at «16 ukers helvete» reddet livet mitt

Influenseren Frida Marie Grande forteller åpenhjertig om sine kamper med Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) og hvordan deltakelsen i «16 ukers helvete» hjalp henne med å takle sykdommen og finne en bedre livskvalitet.

Jeg har slitt med psykisk sykdom i mange år. Influenser Frida Marie Grande (33) deler åpent om sin langvarige kamp mot Premenstruell dysforisk lidelse ( PMDD ), en forverret form av Premenstruelt syndrom ( PMS ). Sykdommen fører til emosjonelle og fysiske symptomer, inkludert selvmordstanker, i ukene før menstruasjon. Grande beskriver hvordan hun opplevde dype nedturer og følte seg suicidal en gang i måneden.

Etter å ha levd med disse symptomene i årevis, fant hun styrke og hjelp gjennom å delta i programmet «16 ukers helvete». Dette ble en livsviktig vending i hennes liv, og hun understreker at programmet har bidratt til å redde henne. Hun erkjenner at PMDD ikke kan kureres, men at hun har funnet strategier og rammer for å leve et bedre liv. Hun har også endret livsstil og kuttet ut alkohol, noe som har bidratt positivt til hennes helse og velvære. \PMDD er en relativt sjelden diagnose, som rammer omtrent to prosent av alle fruktbare kvinner i Norge. Det kan ta lang tid å få en diagnose, og mange kvinner venter i årevis før de får hjelp. Gynekolog Jan Mellembakken ved Volvat informerer om at omtrent 75 prosent av alle norske kvinner opplever PMS i varierende grad. Av de med PMDD, rapporteres det at rundt 75 prosent har selvmordstanker, og 20 prosent har forsøkt selvmord. Risikoen for å fullføre selvmord er dobbelt så høy sammenlignet med kvinner uten PMDD. Grande brukte seks år på å få diagnosen. Overlege og forsker Guri Bårdstu Majak ved Gynekologisk avdeling på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) understreker viktigheten av riktig og god legehjelp for kvinner med PMDD. Samtidig påpeker hun at kvinner også kan ta egne grep for å bedre hverdagen. Grande understreker at selv om deltakelsen i «16 ukers helvete» ikke har kurert sykdommen, har den gitt henne en bedre selvfølelse og rammer for livet. Hun har også fått en sunnere livsstil, noe som har vært avgjørende for hennes velvære. \Grande forteller om hvordan hun har endret synet på seg selv og forhold. Etter et fem år langt forhold tok hun initiativ til å avslutte det, og hun er nå singel. Hun åpnet opp om at sykdommen hadde spilt en rolle i bruddet, og at hun i dag er glad for å være singel. Hun har nå begynt å date igjen, og hun er komfortabel med det. Hun har også blitt mer bevisst på sin egen verdi, og hun mener at mange kvinner, spesielt i 20-årene, ikke ser sin egen verdi. Grande har kuttet ut alkohol, og er fast bestemt på å fortsette å leve uten alkohol i et helt år. Hun forteller at hun har fått en helt annen selvfølelse etter å ha deltatt i «16 ukers helvete» og at hun føler at hun nå ser sin egen verdi. Grande har også lagt om livsstilen sin, noe som har hjulpet henne til å takle hverdagen med sykdommen på en bedre måte. I dag føler hun at hun har et mye bedre liv enn før. Hun har funnet en måte å leve med sykdommen på og trives med det





