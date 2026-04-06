Fridomens Pris: Ein Ungdoms Reise i Valets Forvirring

Ei ung kvinne reflekterer over den lammande effekten av fridom etter å ha flytta heimanfrå. Ho utforskar korleis uavgjortheit og mangelen på struktur kan gjera fridomen til ei byrde, og kor viktig det er å læra å bruka den.

Då eg vakna forvirra og fortvila, innsåg eg at fridom har sin pris. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrive av ein ekstern bidragsytar, og kvalitetssikra av BTs debattavdeling. Meiningar og analysar er skribenten sine eigne. Eg innsåg ikkje før eg flytta heimanfrå at fridom først og fremst kan vera paralyserande. Denne idealiserte tilstanden vi alle strevar etter, men som når vi oppnår, hemmar meir enn den faktisk frigjer.

Eg kjende at eg sto stiv som ein stokk og glana på alle stiane framfor meg, og visste at kvar og ein tilbaud spenning, glede og meining. På desse stiane fann eg livet. Men eg vart ståande og glana. Vekta av veksande skam og tid som flytta seg tynte meg ned. Til slutt sto eg berre og glana på gjengrodde stiar, fram til eg sjølv grodde fast. Eg innsåg ikkje før eg flytta heimanfrå at ein kunne gro fast på den måten. Her står eg i det minste trygt og stødig, tenkte eg. Fastgrodd sto eg og glana på den tette skogen, full av farar. Hadde eg valt ein sti tidlegare, ville han vore gangbar. Men no, nei no står eg her, trygt og stødig, og kikkar innover skogen der dei gjengrodde stiane ein gong gjekk. Det var noko eg ikkje innsåg før eg flytta heimanfrå, kor farleg denne skogen er. Då er det nok best å bli ståande. Her står eg jo trygt og stødig, trass alt. Skrivekonkurranse for folk under 30 år, arrangert av BT og studentavisa Studvest. BT publiserer eit utval av dei beste bidraga i løpet av mars og april. Denne fridomens paralyserande effekt vart tydeleg for meg då eg ein morgon vakna, forvirra og fortvila. I mi søvnige tilstand såg eg på klokka. Klokka var seks om morgonen. Eg hadde sove to timar, toppen. Det var ikkje meininga å sovna i det heile tatt. Eg skulle skrive ferdig ei oppgåve, eit arbeidskrav, gjennom natta. Kvaliteten på arbeidskravet var det ikkje så nøye med, den skulle berre godkjennast. Eg trong berre oppnå dei formelle krava for å få lov til å gå opp til eksamen. Klokka var seks. Eg hadde to timar på meg til å levere, men eg var ikkje i nærleiken av å nå ordkravet. Ei venninne hadde febrilsk forsøkt å hjelpe meg, men eg var ikkje mottakeleg. Eg gav opp. Oppgåva hadde eg utsett for lenge. Mitt første store arbeidskrav etter at eg flytta heimanfrå og starta på bachelorgraden i psykologi ved NTNU, vart ein fiasko. Eg skuldar på fridomen. Eg kunne byrje på oppgåva når som helst, jobbe med den når som helst, ta pausar når som helst, gjere andre ting når som helst. Eg stod fritt til å svare på min måte, med mine eigne ord, men eg fraus til is i møte med den overveldande fridomen. At dette arbeidskravet ikkje var kombinert med fleire krav som la krav på fridomen min, gjorde at eg måtte stå ansikt til ansikt med ei fridom så stor at eg ikkje visste mine arme råd. Denne fridomen som så mange kjempar for, den kjempar eg mot kvar einaste dag, slik at eg ikkje vert ståande fastgrodd og glanar på stiane medan dei gror igjen framfor meg. Eg innsåg ikkje før eg flytta heimanfrå at fridomen også måtte kjempast mot, og ikkje berre for. Fridomen, som skulle vera ei kjelde til glede og utvikling, vart for meg eit fengsel. Eit fengsel av overveldande valmoglegheiter, der mangelen på struktur og retning førte til ei lammande ubesluttsomheit. Eg kjende meg som ein reisande i ein ukjend by, utan kart eller kompass. Kvar veg såg lovande ut, men utan ei klar retning var det lett å gå seg vill. Forvirringa eg opplevde den morgonen, med klokka som tikk på, var berre ein manifestasjon av denne indre kampen. Den friheita eg hadde venta på, viste seg å vera ei byrde. Å takle fridomen krever disiplin, målsetjingar og evna til å prioritere. Det er ikkje nok å berre ha fridomen, ein må også læra å bruka den. Denne innsikta kom til meg gjennom den smertefulle erfaringa med å misse fristen for arbeidskravet. Det var ikkje berre ein mangel på tid, men eit symptom på ein djupare kamp. Eg måtte læra å styre mi eiga tid, setje grenser og velja kva stiar eg ville gå på. Og det var det som var prisen for fridomen: Å læra å bruka den på ein fornuftig måte





