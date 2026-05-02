Frieri og alvorlig drapstiltale: To svært forskjellige historier

Simon Nitsche og Andrea Løvland deler detaljer om sitt romantiske frieri, mens artisten D4vd er tiltalt for drap og lemlestelse i en sjokkerende sak.

Andrea Løvland og Simon Nitsche deler nå detaljer om frieriet som skjedde etter halvannet år som kjærester. Nitsche avslører at han hadde ringen klar en stund og vurderte et spektakulært offentlig frieri, men Løvland hadde uttrykt et ønske om at det skulle være mer privat.

Han endte opp med å skape en romantisk dag som startet der de møttes, med en runddans og avsluttet med middag. Løvland forteller at hun skjønte at noe var på gang da Nitsche insisterte på å ha fredag kveld for seg selv, noe som var uvanlig for ham. Nitsche innrømmer at han gruet seg til en spesiell hendelse i TV-programmet «Spillet» og har dårlig samvittighet for noe som skjedde der.

Opprinnelig hadde Nitsche planlagt å fri i Sri Lanka, hvor paret var på ferie tidligere i år, men han valgte å gjøre dagen spesiell på en annen måte. Han har også fått reaksjoner for å ha valgt ringen selv, med kommentarer som «det er tøft gjort» og «det kunne gått til helvete». Løvland forsikrer at han hadde lyttet til hennes hint og ønsker.

Paret har foreløpig ikke begynt å planlegge bryllupet i detalj, men diskuterer muligheter som både Norge, Romania og Nordbysenteret. Løvland tar trolig hovedansvaret for planleggingen, mens Nitsche allerede har gjort sin del med frieriet. Hun er glad for at Løvland ikke er materialistisk, noe som gir henne frihet til å bestemme uten å bekymre seg for et overdrevent dyrt bryllup.

I en helt annen og langt mer alvorlig sak er artisten D4vd tiltalt for drap og lemlestelse etter at levningene etter 14 år gamle Celeste Rivas Hernandez ble funnet i hans bil. Påtalemyndigheten mener at en vond lukt fra bilen, som D4vd forsøkte å bortforklare som et resultat av et toalettbesøk, faktisk stammet fra forråtnelse. Burke skal ha knivstukket Hernandez flere ganger og latt henne blø i hjel. Jenta ble sist sett i live i april 2025.

Tiltalen inkluderer også kontinuerlig seksuelt overgrep mot mindreårig og lemlestelse av menneskelige levninger. Etterforskningen har avdekket tekstmeldinger som indikerer et seksuelt forhold mellom Burke og Hernandez, som startet da hun var 13 år gammel og han var 18. Levningene ble oppdaget av ansatte på et borttauingsanlegg som meldte fra om den sterke lukten fra Teslaen





Omstridt journalsystem kan ha medvirket til sju dødsfall i SverigeEt journalsystem kalt Cosmic kan ha vært en medvirkende årsak til sju dødsfall i det svenske helsevesenet de siste årene. I Dalarne krasjet systemet under en hjertestans, noe som hindret helsepersonell i å lese pasientens journal. Selskapet bak Cosmic tar opplysningene på alvor, men avviser at feil i systemet direkte har forårsaket dødsfall. Helsetilsynet i Norge undersøkte også en lignende hendelse ved St. Olavs hospital i 2023.

