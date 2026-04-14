Frifunnet etter fødselsdrama: Kjørte for fort til sykehuset

En mann på Jæren ble frifunnet etter å ha kjørt over fartsgrensen for å rekke sykehuset med sin høygravide samboer. Retten mente han handlet i nødrett.

Lytt til saken. En mann i 30-årene fra Jæren ble frifunnet etter å ha kjørt i 124 kilometer i timen i en 90-sone på E39 utenfor Stavanger. Årsaken var at hans høygravide samboer, som satt i passasjersetet, var i aktiv fødsel . Sør-Rogaland Tingrett slo fast at risikoen ved å ikke nå sykehuset var større enn faren ved fartsovertredelsen.

Hendelsen fant sted litt over midnatt torsdag 12. februar. Paret hadde satt seg i mannens BMW, og selv om termin fremdeles var noen uker unna, var fødselen allerede i gang. Kjøreturen til Stavanger universitetssykehus er av den tiltalte anslått å ta omtrent halvannen time.

Dommen fra retten beskriver hvordan mannen vurderte situasjonen underveis: 'Etter hvert som de nærmet seg sykehuset, ga samboeren klart uttrykk for at situasjonen hastet.' Videre står det: 'På denne bakgrunn oppfattet tiltalte at fødselen kunne inntreffe når som helst. Å bistå ved en fødsel i bil fremsto for ham som urealistisk, og videre kjøring mot sykehuset fremsto som eneste gjennomførbare handlingsalternativ. Han var klar over at fartsgrensen ble overskredet. Situasjonen ble opplevd som akutt og dramatisk.'

Det var Jærbladet som først omtalte saken. Litt sør for Stavanger ble bilen snittmålt til 124 kilometer i timen av en politipatrulje. Aktor la ned påstand om at den tiltalte skulle dømmes i samsvar med forelegget, med en bot på 9500 kroner subsidiært 9 dager fengsel. Retten tok imidlertid en annen beslutning.

Det springende punktet i saken var om den tiltalte skulle frifinnes på grunn av nødrett. Dommen sier: 'Å føde i bil er en uplanlagt og potensielt risikofylt situasjon, særlig på grunn av mangel på medisinsk overvåkning, stress og fysiske forhold som ikke er egnet for en trygg fødsel. Risikoen for skade på både mor og barn må i en slik situasjon anses som betydelig.'

Retten konkluderte med at mannen handlet i nødrett. Den la til grunn at mannen ikke kunne klandres for sine valg i den gitte situasjonen. Situasjonen oppsto brått og under sterkt tidspress. Retten viser også til at kjøreturen foregikk på nattetid, på en midtdelt motorvei med lite trafikk. 'Den faktiske skaderisikoen for andre trafikanter må derfor anses som begrenset,' står det i domsavsigelsen.

Retten la vekt på at mannens handlinger var motivert av et ønske om å sikre både morens og barnets sikkerhet i en livstruende situasjon. Retten vurderte alle omstendighetene, inkludert fraværet av alternative handlingsalternativer og den potensielle risikoen ved å ikke nå sykehuset. Dommen understreker at mannen ikke bare var klar over fartsovertredelsen, men at han også handlet i god tro på at hans handlinger var nødvendige for å avverge en større skade. Retten konkluderte med at mannen hadde handlet i nødrett, og han ble derfor frifunnet.

Retten konkluderte med at mannen hadde handlet i nødrett. Dommen vektlegger viktigheten av å ta hensyn til de spesifikke omstendighetene i en krisesituasjon. Mannen var i en kritisk situasjon der tid var av avgjørende betydning. Å stoppe bilen eller å kjøre saktere ville ha økt risikoen for både mor og barns helse. Retten erkjente at mannen var under sterkt tidspress og at han ikke hadde noe reelt valg annet enn å kjøre så raskt som mulig til sykehuset. Retten konkluderte derfor med at hans handlinger var rettferdiggjort under nødrett.

Dommen er en påminnelse om at loven tar hensyn til ekstraordinære omstendigheter og at mennesker kan handle i beste mening for å redde liv. Frifinnelsen er også et eksempel på hvordan rettssystemet kan vurdere individuelle omstendigheter og anvende loven på en rettferdig måte. Saken er et godt eksempel på hvordan retten vurderer individuelle omstendigheter i en krisetilfelle. Retten anerkjente mannens handlinger som rettferdiggjort, og frifant ham. Saken har fått oppmerksomhet fordi den setter fokus på spørsmålet om nødrett i ekstreme situasjoner





