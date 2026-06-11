Frihet uten klær ved Isefjær Naturistsenter

Et belgisk ektepar besøker en av Norges få naturistcampingplasser, der fokus ligger på fellesskap, kroppspositivisme og frihet fra hverdagens kleskrav.

På en frodig, irrgrønn gressplen, plassert strategisk like overfor en smal og idyllisk strand innerst i en rolig fjord, har det belgiske ekteparet Rony og Leen funnet sitt midlertidige hjem.

Med bobilen som trofast følgesvenn ankom de fra Hirtshals til Kristiansand, og satte umiddelbart kursen mot Isefjær Naturistsenter i Høvåg. For dette pensjonistparet er reisen en oppdagelsesferd i det norske landskapet, hvor de planlegger å tilbringe over fire uker på vandring gjennom landet. Rony, som er 69 år gammel, og kona Leen på 72, er begge drevet av en livslang lidenskap for naturisme.

Da de søkte etter passende overnattingssteder på nettet, ble de overrasket over å oppdage at Norge kun har tre slike spesialiserte campingplasser. Likevel er de begeistret over å ha sikret seg en av de beste plassene på senteret, og de ser frem til å utforske naturen i den formen mennesket ble født. De har lenge hørt lovord om den norske naturen fra andre reisende, og nå har de endelig tatt steget for å oppleve det på nært hold.

Isefjær Naturistsenter markerer i år sitt trettiende jubileum, en milepæl som vitner om en stabil og dedikert kultur. Senteret ledes i dag av ekteparet Nina Messell og Ivar Mehren, som har stått ved roret i fem år. Organisasjonsformen er et aksjeselskap med en stor gruppe aksjonærer bestående av både privatpersoner og foreninger, som alle deler den samme filosofien om naturisme. Ivar, som har vært naturist i fire tiår, legger stor vekt på det sosiale aspektet ved oppholdet.

Han observerer at fraværet av klær skaper en unik atmosfære av åpenhet og ærlighet mellom mennesker. Her møtes fremmede fra ulike bakgrunner, og samtalene flyter lett og varer ofte langt utover natten. Nina understreker at når man ikke kan skjule seg bak dyre merker eller sosiale markører i form av klær, forsvinner hierarkiene. Det spiller ingen rolle om man er en mektig person eller en helt vanlig borger; alle er like når de er nakne.

Dette skaper en følelse av ekte fellesskap som sjelden oppleves på konvensjonelle feriesteder. En av de største utfordringene naturistene møter, er utbredte misforståelser om hva livsstilen faktisk innebærer. Både Nina og Ivar påpeker at naturisme ofte blir forvekslet med erotikk, noe som er langt fra sannheten. De mener at det ironisk nok er mindre fokus på kroppen her enn i det øvrige samfunnet.

I stedet for å stirre på fysiske attributter, ser man hverandre i øynene og fokuserer på mennesket bak. Rony støtter dette synspunktet og forklarer at han aldri har opplevd seksuelle undertoner på slike plasser, mens han derimot ofte ser upassende oppførsel på vanlige offentlige strender. Han uttrykker en viss bekymring for dagens unge generasjon, som han beskriver som puritanske og altfor fokuserte på kroppsidealer.

I tillegg mener han at smarttelefonen har skapt en ny form for utrygghet, ettersom folk frykter å bli fotografert og spredt på nettet uten samtykke. For Rony er imidlertid frihetsfølelsen viktigere enn frykten, og han oppfordrer alle til å prøve naturisme i bare en kort periode for å kjenne på den mentale avlastningen det gir når man legger fra seg både klærne og fordommene.

For å illustrere den avslappede holdningen til nakenhet, forteller Ivar en humoristisk historie om en ung dansk kvinne som besøkte resepsjonen for noen år siden. Kvinnen stilte flere praktiske spørsmål om priser og tilgjengelighet, fullstendig uvitende om at Ivar sto helt naken i døråpningen ved siden av disken. Det var først etter at alle spørsmålene var besvart at kvinnens blikk vandret nedover kroppen hans, før hun raskt så opp igjen med et overrasket uttrykk og forlot lokalet.

Denne episoden brukes som et eksempel på at nakenhet i naturistmiljøet blir så naturlig at det nesten blir usynlig. Utover den filosofiske friheten, trekker Rony frem de helt praktiske fordelene ved livsstilen. Han spøker med at han er naturist fra anklene og opp, noe som er spesielt gunstig når man bor i en bobil. Med færre klær å forholde seg til, blir mengden klesvask drastisk redusert, noe som gir mer tid til å nyte solen og landskapet.

Mens det belgiske paret nyter oppholdet sitt, kan man se andre gjester, som et tysk par, som for første gang utforsker gleden ved å være naken i det norske sommerlyset





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Naturisme Isefjær Naturistsenter Høvåg Bobilturisme Kroppspositivisme

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