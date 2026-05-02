Friidrettsprofilen Boutera deler sine erfaringer med akillesoperasjon etter Jakob Ingebrigtsens inngrep

Friidrettsprofilen Boutera gjennomførte for sju år siden den samme akillesoperasjonen som Jakob Ingebrigtsen nå trener seg opp fra. Han deler sine erfaringer med en lang og vanskelig rehabiliteringsprosess, og gir råd til Ingebrigtsen om hvordan han kan komme tilbake til toppnivå.

Friidrett sprofilen Boutera gjennomførte for sju år siden den samme akillesoperasjonen som Jakob Ingebrigtsen nå trener seg opp fra. Ingebrigtsen hadde problemer med en vond akilles i nesten hele fjorårssesongen og bestemte seg i februar for å operere vekk problemet.

For Boutera ble det hele et mareritt. – For min del tok det vel nærmere et halvt år før jeg var i normal trening igjen. Så det var jo blytungt, sier han til NRK. Boutera forteller at han var i en ganske lik situasjon som Ingebrigtsen, der det ikke hjalp å verken avlaste eller gjøre rehabiliteringsøvelser.

Derfor falt valget ned på en operasjon, som etter planen skulle få bort plagene ganske raskt etter inngrepet. Les også: Ny Jakob Ingebrigtsen-beskjed Infeksjon og flere inngrep. Dessverre for Boutera endte det i stedet med flere opphold på sykehus. – Jeg fikk en postoperativ infeksjon i operasjonssåret.

Så jeg måtte inn og operere på nytt, og det hele ble en lang omvei, forteller han. Det satte en bråstopp på friidrettskarrieren hans. Boutera beskriver opplevelsen som en av de vanskeligste i sin karriere. Han måtte gjennom flere måneder med rehabilitering og usikkerhet om han noensinne skulle komme tilbake til samme nivå.

– Det var en svært tung tid, både fysisk og psykisk. Man føler seg nesten hjelpeløs når kroppen ikke reagerer som man ønsker, sier han. Etter flere inngrep og lang rehabilitering lyktes det til slutt for Boutera å komme tilbake til friidretten, men han opplevde aldri å bli like sterk som før skaden. Han anbefaler Ingebrigtsen til å ta det rolig og ikke sette for høye mål i den første tiden etter operasjonen.

– Det er viktig å lytte til kroppen og ikke presse for hardt. Det er en lang prosess, og man må være tålmodig, sier Boutera. Jakob Ingebrigtsen har vært en av Norges mest profilerte friidrettsutøvere de siste årene, med flere medaljer i store internasjonale konkurranser. Han har også vært en viktig del av det norske laget i flere store mesterskap.

Operasjonen og rehabiliteringen vil være en utfordring for Ingebrigtsen, men med riktig oppfølging og tålmodighet kan han komme tilbake til toppnivå. Boutera håper at Ingebrigtsen kan lære av hans erfaringer og unngå noen av de samme felene han gjorde. – Jeg ønsker Jakob alt det beste, og jeg håper han får en rask og problemfri gjenoppretting. Han er en fantastisk utøver, og jeg tror han vil komme tilbake sterkere enn før, sier Boutera





