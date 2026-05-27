Frimpong vraket, Timber med i Nederlands EM-tropp

Ronald Koeman har tatt ut sin foreløpige tropp til EM, og overrasker ved å utelate Liverpool-spilleren Jeremie Frimpong, mens Arsenals Jurriën Timber får plass.

Ronald Koeman har offentliggjort den foreløpige troppen til Nederland s deltakelse i EM i Tyskland. Den største overraskelsen er utelatelsen av Liverpool-spilleren Jeremie Frimpong , som var regnet som et førstevalg under Koeman da han forlot Bayer Leverkusen til fordel for Anfield i sommerens overgangsvindu.

Frimpong, signert for 29,5 millioner pund, har hatt en vanskelig første sesong på Merseyside. Han har kun stått med to målgivende pasninger på 30 kamper i Premier League og Champions League, og har slitt med skader. Siden landslagspausen i mars har han ikke fullført 90 minutter mer enn to ganger, og han har kun spilt to kamper for Nederland siden oktober. Dermed har Koeman besluttet å utelate 25-åringen.

I stedet har Koeman valgt å ta med Arsenals Jurriën Timber. Timber har ikke spilt for Arsenal siden han pådro seg en ankelskade i en Premier League-kamp mot Everton 14. mars. Likevel, med den allsidige forsvarsspilleren på full fart mot å bli klar til lørdagens Champions League-finale, har Koeman valgt å ta ham med i troppen. Timber er kjent for sin allsidighet og kan spille både midtstopper og høyreback, noe som gir Koeman flere alternativer.

Blant andre uttatte forsvarsspillere finner vi Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries og Micky van de Ven. På midtbanen er Liverpool-spilleren Ryan Gravenberch det fremste navnet. Gravenberch har steppet opp på slutten av sesongen og imponert i Premier League. Han får selskap av Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon og Guus Til.

I angrepet er Memphis Depay, Cody Gakpo og Donyell Malen selvskrevne, mens Wout Weghorst og Quincy Promes også er med. Gakpo, som er i dårlig form for Liverpool, er likevel tatt ut, noe som har vakt oppsikt. Blant dem som trolig føler seg forbigått, er Inter Milan-forsvareren Stefan de Vrij og Sunderland-lånespilleren Lutsharel Geertruida. De Vrij har hatt en solid sesong i Serie A, men må se seg oversett.

Geertruida har spilt på lån i Championship og har vist god utvikling, men det var ikke nok for en plass. Nederland starter EM-gruppespillet mot Ukraina 13. juni. Forventningene er høye til et lag som har vunnet alle sine kvalifiseringskamper. Koeman har understreket at dette er en foreløpig tropp, og at endringer kan skje før mesterskapet starter.

Frimpong får en siste sjanse til å imponere i ligaens siste runder, men Timber er et klart tegn på at Koeman satser på form og allsidighet. Skadefri og i slagferdig stand kan Timber bli en viktig brikke i Nederlands forsvar. Med en tøff gruppe mot Ukraina, Østerrike og Nord-Makedonia, vil Koeman trenge alle gode krefter. Troppen inneholder en god blanding av rutine og ungdom, og det gjenstår å se hvem som ender opp med å reise til Tyskland





