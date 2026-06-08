Frogner-kvinnen ønsker Høiby løslatt: - Hun vil det beste for ham og familien

En av de fornærmede i Høiby-saken, kjent som Frogner-kvinnen, har uttrykt ønske om at Marius Borg Høiby løslates fra varetekt for å være med familien, ifølge Nettavisens kilder.

En av de seks fornærmede i Høiby-saken, som i media er omtalt som Frogner-kvinnen, har uttrykt ønske om at Marius Borg Høiby løslates fra varetektsfengsling for å kunne være sammen med familien.

Det får Nettavisen opplyst fra flere uavhengige kilder. Frogner-kvinnen er også Høibys siste ekskjæreste. Hun skal ha sagt at hun synes situasjonen familien hans står i er vond, og at hun føler seg som årsaken til at han sitter fengslet. Ifølge kildene vil hun det beste for ham og familien.

Høiby er tiltalt for 38 forhold, inkludert grov vold, trusler og brudd på besøksforbud. Den øvre strafferammen er fengsel i ti år. Avgjørelsen om løslatelse tas i Oslo tingrett mandag. Frogner-kvinnens advokat, Mette Yvonne Larsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet har ikke besvart henvendelser, men kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén opplyser at de vil svare etter fengslingsmøtet. Høiby har begjært seg løslatt for å være med familien, spesielt sin mor, kronprinsesse Mette-Marit, som er syk og satt på liste for lungetransplantasjon. Forsvarer René Ibsen mener det er usannsynlig at Høiby bryter besøksforbudet dersom han løslates. Politiet frykter gjentakelsesfare og avslo begjæringen, da besøksforbudet har vart i nær to år.

Høiby har erkjent straffskyld for deler av anklagene, men har brutt forbudet flere ganger. Dommen i saken faller mandag, og han har vært fengslet siden 1. februar. Saken har fått stor oppmerksomhet på grunn av Høibys tilknytning til kongehuset. Frogner-kvinnens synspunkt kan påvirke rettens vurdering, men det er uklart om politiet har mottatt hennes ønske.

Løslatelse vil tillate Høiby å være til stede for familien i en kritisk tid. Rettsmøtet er berammet til klokken 13.00, men kan bli utsatt. Dersom han løslates, har politiet mulighet til å anke. Høibys forsvarere har understreket den ekstra belastningen fengslingen innebærer for ham og moren.

Frogner-kvinnen har tidligere forklart seg i retten og gråt under vitnemålet. Hun har også reagert på at private meldinger ble offentliggjort. Høiby er tiltalt for å ha kastet en kniv i hennes leilighet i august 2024, noe som startet etterforskningen. Han har sittet i varetekt i over fire måneder, og retten må vurdere om fortsatt fengsling er forholdsmessig.

Saken har vekket debatt om varetektsfengsling og hensynet til tiltaltes familie. Mange har uttrykt sympati for Frogner-kvinnen, som nå ønsker å lette situasjonen for Høibys familie. Det gjenstår å se hvordan retten vil vekte hensynene. Uansett utfall, vil saken fortsette å prege offentligheten.

Høibys mor, kronprinsessen, har vært åpen om sin sykdom, noe som har påvirket opinionen. Frogner-kvinnens standpunkt kan være avgjørende for om Høiby får være med familien i en vanskelig tid. Retten forventes å ta stilling til både løslatelse og eventuelle vilkår, som meldeplikt eller elektronisk kontroll. Forsvarer Ibsen har uttalt at Høiby er dypt preget av morens sykdom og ønsker å støtte henne.

Politiet på sin side peker på alvoret i sakene og risikoen for nye brudd. Saken har også satt søkelys på vold i nære relasjoner og besøksforbudenes effektivitet. Frogner-kvinnen har valgt å delta i rettsprosessen, men ønsker nå at Høiby skal få en pause fra fengselet. Det er uvanlig at fornærmede tar til orde for løslatelse, men hennes motivasjon synes å være omsorg for Høibys familie.

Retten må avgjøre om denne holdningen endrer risikovurderingen. Høibys forsvarere har argumentert for at hans tilknytning til familien og morens helse reduserer risikoen for nye lovbrudd. Mot dette står politiets bekymring for at han kan kontakte Frogner-kvinnen igjen. Besøksforbudet har vært brutt gjentatte ganger, noe som taler for fortsatt fengsling.

Dommen mandag vil ikke bare avgjøre skyldspørsmålet, men også om Høiby skal sitte i varetekt frem til en eventuell straff. Hele Norge følger med på denne saken, som berører både kongehuset og samfunnets syn på rettferdighet. Frogner-kvinnens stemme har blitt hørt, og hennes ønske om løslatelse kan bli et sentralt moment i rettens vurdering. Uansett utfall, står saken som et eksempel på kompleksiteten i straffesaker der personlige relasjoner og medmenneskelighet spiller inn. Nå venter alle spent på mandagens avgjørelse





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Frogner-Kvinnen Varetektsfengsling Kronprinsesse Mette-Marit Rettssak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby begjærer løslatelse på grunn av morens helseMarius Borg Høiby har begjært seg løslatt fra varetekt etter at moren kronprinsesse Mette-Marits helse er forverret. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å framstille ham for et møte med spesialister.

Read more »

Marius Borg Høiby begjærer løslatelse på grunn av morens helsesituasjonMarius Borg Høiby (29) har begjært seg løslatt fra varetekt fordi moren kronprinsesse Mette-Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Politiet motsetter seg løslatelse, og saken behandles i Oslo tingrett mandag. Kronprinsparet besøkte Høiby i fengselet søndag. Mette-Marits lungesykdom har forverret seg, og hun har trukket seg fra offisielle oppgaver.

Read more »

Marius Borg Høiby ber om løslatelse for å være sammen med sin syke morMarius Borg Høiby begjærer seg løslatt fra varetekt for å være hos kronprinsesse Mette-Marit, som er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Rettsmøte i Oslo tingrett mandag.

Read more »

Kronprinsparet besøker Marius Borg Høiby i Oslo fengselKronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon besøkte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel søndag formiddag. Besøket var relatert til Høibys sykdom og helse.

Read more »