FromSoftware jobber hårdt med nye spill - men hva er på gang?

Uvikleren bak Elden Ring har ikke gitt noen detaljer om hva som er på gang i studioet, men selskapets leder, Hidetaka Miyazaki, har bekreftet at utviklerne jobber hårdt med flere nye spill.

Uvikleren bak Elden Ring , FromSoftware, har ikke gitt noen detaljer om hva som er på gang i studioet. Men selskapets leder, Hidetaka Miyazaki , har bekreftet at utviklerne jobber hårdt med flere nye spill .

Miyazaki sa at han håper at spillere ser frem til både de titlene som er offentliggjort og de som ikke er det. Det er imidlertid usikkert hva som er på gang i studioet. Miyazaki har ikke gitt noen detaljer om hva som er på gang, men han har bekreftet at utviklerne jobber hårdt med flere nye spill. Det er mulig at noen av disse spillene kan bli lansert i år, men det er ikke noe som er bekreftet.

FromSoftware har i det siste vært utsatt for press fra aksjonærgruppen Oasis Management, som ønsker å se større endringer i selskapet. Gruppen ønsker at FromSoftware skal tyne mer penger ut av selskapet og at de skal bryte utgiversamarbeidet med Bandai Namco. Miyazaki har imidlertid avvist disse kravene og har bekreftet at FromSoftware vil fortsette å lage spill uten overdreven innblanding fra aksjonærer.

Det er imidlertid usikkert hva som vil skje i fremtiden for FromSoftware og hva som vil bli av de nye spillene som er på gang i studioet.





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Elden Ring Fromsoftware Hidetaka Miyazaki Nye Spill

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