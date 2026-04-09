Frontfagsforhandlingene: Fellesforbundet krever lønnsvekst over 4% og forbereder streik

Lønnoppgjøret i frontfaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er i krise. Fellesforbundet krever en reell lønnsvekst over fire prosent for å sikre kjøpekraften, og forbereder streik dersom meklingen mislykkes. Resultatet vil sette standarden for lønnsveksten i hele samfunnet.

Fellesforbundet krever en reell lønnsvekst på over fire prosent for å sikre kjøpekraften for sine medlemmer. Lønnoppgjør et mellom Fellesforbundet og Norsk Industri , som er frontfaget i norsk lønnsdannelse, har gått inn i tvungen mekling etter at forhandlingene brøt sammen. Tillitsvalgte i Fellesforbundet understreker viktigheten av å sikre en rettferdig andel av verdiskapingen for å opprettholde industriarbeidsplasser og tiltrekke seg ny kompetanse.

Dersom meklingen mislykkes og partene ikke kommer til enighet innen fristen, kan over 33.000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Streikeviljen blant medlemmene er høy, og det er tydelig at de føler presset fra stigende priser på drivstoff, mat og strøm. Klubbledere fra ulike bedrifter uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen medlemmene står overfor. For å opprettholde kjøpekraften og sikre at medlemmene får en rimelig andel av den verdiskapningen de bidrar til, krever Fellesforbundet en lønnsvekst som reflekterer de reelle kostnadsøkningene. Forbundet mener at en lønnsvekst som ligger godt over fire prosent er nødvendig for å sikre at medlemmene ikke taper kjøpekraft. Forhandlingene har vært krevende, og det er store forventninger til meklingen. Resultatet av frontfagsforhandlingene vil danne grunnlaget for lønnsoppgjørene i andre sektorer, noe som gjør utfallet av disse forhandlingene kritisk for hele det norske arbeidsmarkedet. Frontfagsmodellen, som danner grunnlaget for norsk lønnsdannelse, innebærer at lønnsveksten i samfunnet tilpasses det som konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Industriarbeidere i eksportbedrifter forhandler først, og resultatet setter standarden for resten av arbeidsmarkedet. Utfordringen ligger i at det i privat sektor ofte gis lokale tillegg i tillegg til sentrale lønnstillegg, noe som kan komplisere modellen. Klubb ledere uttrykker bekymring for fremtiden, og understreker betydningen av å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Uten en konkurransedyktig lønn kan det bli vanskelig å rekruttere og beholde fagfolk. Dette vil kunne true industriarbeidsplasser og den norske konkurranseevnen. Et eventuelt streikeuttak vil ramme arbeidsgiverne hardt. Fellesforbundet er klare på at de er forberedt på å ta ut nesten samtlige av sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten, dersom de ikke kommer til enighet med Norsk Industri. Parat planlegger også streik for sine medlemmer i tilfelle meklingen ikke lykkes. Målet er alltid å unngå streik, men de tillitsvalgte er klare på at de vil kjempe for sine medlemmers rettigheter og sikre en rettferdig andel av verdiskapingen. Streikeviljen er stor, spesielt når det gjelder å sikre reallønnsvekst og kompensere for økte levekostnader. Fellesforbundets leder understreker at dersom ikke medlemmene får sin del av verdiskapingen, er det andre som vil få den, og at de derfor er nødt til å kreve sin rettmessige andel. Klubb lederne i bedriftene er klare på at de har en stor jobb foran seg.





