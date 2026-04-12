Frontfagsoppgjøret i havn: Lønnsøkning og viktige gjennomslag for Fellesforbundet

Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets frontfagsoppgjør. Lønnsøkning og forskuttering av sykepenger sikret. Riksmekleren uttrykte bekymring, men aksepterte resultatet. Ingen streik.

– Dette lønnsoppgjøret sikrer en solid forbedring for både økonomien, forutsigbarheten og tryggheten til norske arbeidsfolk, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes i en pressemelding. Etter 13 timer på overtid ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige i årets frontfagsoppgjør. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, som gir alle en lønnsøkning til alle på godt over 1000 kroner i måneden.

I tillegg har de lavest lønte på industrioverenskomsten fått ytterligere 4 kroner i tillegg. Partene er enige om ei lønnsramme på 4,4 prosent, som sikrer en god reallønnsutvikling for Fellesforbundets medlemmer. Justnes er fornøyd med at Fellesforbundet sikret gjennomslag for begge sine viktigste krav: Reallønnsvekst og forskuttering av sykepenger, pleiepenger, og foreldrepenger. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til pressen etter meklingen at de mener en vekst på 4,4 prosent er for høy, men at de aksepterte kravet. Ingen streik ble det heller, selv om det var varslet at Fellesforbundet og Parat var villige til å ta ut til sammen nesten 35.000 medlemmer i streik, fordelt på over 1000 bedrifter. Fellesforbundets leder Christian Justnes uttalte tidligere at forbundet ville ta ut nesten samtlige av sine medlemmer allerede i første uttak om det skulle bli streik. Etter reallønnsvekst var forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger Fellesforbundets viktigste krav i årets forhandlinger. Partene er enige om at arbeidsgiver i denne omgang forskutterer sykepenger i fire måneder. Pengene de forskutterer vil de få refundert fra Nav. Bedrifter som i dag har lokale ordninger der de forskutterer sykepenger lengre enn fire måneder skal fortsette å gjøre dette som før.\Lønnsforhandlingene starter alltid med at Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri forhandler om lønna til konkurranseutsatt industri, som danner rammen for resten av lønnsoppgjøret. Målet er å sørge for at ikke lønna i Norge blir så høy at norske bedrifter mister konkurransekraft internasjonalt. Dette kalles frontfagsmodellen. Dersom partene ikke blir enige, må de gjennom mekling før de har lov til å bruke midler som streik eller lockout. Det skjer oftest hos Riksmekleren. Før arbeidstakere eller arbeidsgivere kan ta i bruk slike virkemidler, må de i god tid i forkant melde fra hvilke arbeidsavtaler de sier opp og altså tar ut i streik eller lockout. Dette kalles plassoppsigelse eller plassfratredelse. Hvis myndighetene ser at en arbeidskonflikt setter liv, helse eller personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen, har de lov til å gripe inn og stanse den. Da avgjøres konflikten ved lønnsnemnd, oftest i Rikslønnsnemnda. Dette kalles tvungen lønnsnemnd.\De siste forhandlingene førte til enighet om en lønnsramme på 4,4 prosent, som er høyere enn forventet. Resultatet sikrer reallønnsvekst for medlemmene, noe som betyr at de vil ha økt kjøpekraft. Fellesforbundet fikk også gjennomslag for sitt krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, et viktig punkt for å sikre økonomisk trygghet for medlemmene. Lønnsøkningen kommer i form av et generelt tillegg til alle og et ekstra tillegg for de lavest lønte. Riksmekleren uttrykte bekymring over lønnsveksten, men aksepterte likevel resultatet. Til tross for at det var varslet streik, unngikk man en slik situasjon. Oppgjøret markerer en viktig milepæl i forhandlingene og bidrar til å styrke arbeidsfolks økonomi og sikkerhet. Resultatet er en kombinasjon av lønnsøkninger og forbedrede sosiale ordninger, som vil komme mange arbeidstakere til gode. Forbundet har også fokusert på å sikre at de lavest lønte får et ekstra løft, noe som bidrar til å redusere forskjellene i lønnsnivå. Forskutteringen av sykepenger er en betydelig forbedring som vil redusere økonomisk usikkerhet for medlemmene ved sykdom





