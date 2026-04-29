Frontline selger skip til rekordpriser – Pareto Securities analyserer salget

Frontline har solgt sine to eldste suezmax-skip, Front Ull og Front Idun, til en gresk kjøper for 140 millioner dollar. Pareto Securities mener salget er et tegn på økte skipsverdier og et strategisk riktig trekk for selskapet.

Pareto Securities melder onsdag om et betydelig salg fra Frontline , hvor rederiet har kvittet seg med sine to eldste suezmax-skip, Front Ull og Front Idun, til en gresk kjøper.

Disse skipene, som ble bygget i henholdsvis 2014 og 2015, er solgt samlet for en sum av 140 millioner dollar, noe som tilsvarer omtrent 1,3 milliarder norske kroner. Denne prisen representerer rundt 70 millioner dollar per skip, en pris som overgår analytikernes tidligere forventninger med god margin. Eirik Haavaldsen, analysesjef i Pareto Securities, påpeker at denne transaksjonen er spesielt interessant når man tar i betraktning hvordan skip bygget i Korea vanligvis prises med en rabatt på 10 prosent.

Salgsprisen er dermed mer enn 25 millioner dollar høyere enn deres tidligere estimater. Haavaldsen understreker at dette er et tydelig signal på den kraftige økningen i skipsverdiene vi har sett i markedet. I Frontline er salg av skip ofte en kompleks prosess, ifølge Haavaldsen. Han forklarer at aksjekursen til selskapet tradisjonelt sett prises høyere enn de faktiske eiendelsverdiene.

Likevel mener han at salget av disse skipene er et strategisk riktig trekk. Fra et selskapsstyringsperspektiv er dette absolutt det fornuftige å gjøre i dagens markedssituasjon. Frontline har en betydelig flåte, og det er logisk å selge eldre skip med noe lavere kvalitet når man oppnår rekordhøye priser. Han fremhever at selskapet har tilstrekkelig kapasitet, og at det derfor er fornuftig å kapitalisere på den sterke etterspørselen og de høye prisene.

Frontline handles for tiden til omtrent 1,25 ganger brutto eiendelsverdi (GAV), noe som indikerer en verdi på rundt 71 millioner dollar per skip i denne spesifikke transaksjonen. Denne prisingen reflekterer den positive utviklingen i markedet og selskapets evne til å oppnå gode resultater. Haavaldsen ser ingen umiddelbart behov for at Frontline skal hente inn ny kapital for å finansiere byggingen av nye VLCC-skip. Dette skyldes den forventede sterke kontantstrømmen i 2026, som Pareto Securities estimerer til 1,8 milliarder dollar.

Han påpeker at dette tallet sannsynligvis vil øke ytterligere, noe som gir selskapet god finansiell fleksibilitet. Salget av Front Ull og Front Idun har en nøytral effekt på deres investeringshypotese, men det bekrefter ytterligere den betydelige økningen i skipsverdiene og indikerer at ytterligere oppjusteringer av estimater er sannsynlige. Han konkluderer med at markedet for skip er i en svært gunstig posisjon, og at Frontline er godt posisjonert til å dra nytte av denne utviklingen.

Den sterke etterspørselen og de høye prisene gir selskapet muligheten til å optimalisere flåten og generere betydelig kontantstrøm. Denne transaksjonen er et tydelig eksempel på hvordan rederier kan maksimere verdien av sine eiendeler i et positivt marked





Frontline Suezmax Skipssalg Pareto Securities Skipsverdier

