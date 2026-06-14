Frp advarer: Statlige havvindpenger kan ende i dobbelt tap dersom Equinor fortsetter Utsira Nord

Kristoffer Sivertsen i Frp kritiserer statlig støtte til havvindprosjektet Utsira Nord og varsler at både subsidier og statlig eierskap kan gå tapt hvis Equinor ikke trekker seg. Energiminister Terje Aasland svarer med å peke på risiko for tap av strøm og arbeidsplasser. Equinor vurderer konsekvensene av ny kontroll av statsstøtten.

Frp ‑politiker Kristoffer Sivertsen advarer mot at statlige penger blir brukt på havvindprosjekter som faglige analyser viser er økonomisk usikre. I energi- og miljøkomiteen på Stortinget påpekte han at skattebetalerne løper risiko for å tape penger to ganger dersom Equinor , hvor staten eier majoriteten, fortsetter med Utsira Nord ‑prosjektet.

Først vil subsidier bli brukt, og dersom prosjektet mislykkes vil statens eierandel også kunne gå tapt. Sivertsen mener at en eventuell tilbaketrekning fra Equinor ville redusere den offentlige risikoen, fordi selskapet da ikke lenger er med i den offentlige konkurransen om konsesjonen. Utsira Nord er et av to selskaper som i desember i fjor fikk konsesjon til å drive flytende havvind i området.

Prosjektet har vært knyttet til en statlig beslutning om å sette av 35 milliarder kroner i støtte, en sum som ble vedtatt av Stortinget i fjor. I løpet av uken ble et innvendingforslag fra Høyre om ny kvalitetssikring av statsstøtten vedtatt med støtte fra Frp, Rødt og KrF. Forslaget får kritikk fra energiminister Terje Aasland (Ap), som sier at hvis Høyre og Frp stopper havvindstrategien, vil Norge tape både strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser.

Samtidig indikerer Equinor‑spokesperson Magnus Frantzen Eidsvold at beslutningen skaper usikkerhet for selskapets videre arbeid med Utsira Nord, og at de nå må evaluere de nye rammevilkårene nøye. Kritikken mot prosjektet bygger på bredere europeisk erfaring: flere havvindprosjekter har kollapset fordi de ikke har oppnådd lønnsomhet.

Sivertsen påpeker at når et statlig eid selskap er involvert, risikerer man ikke bare å miste offentlige subsidier, men også å gå glipp av potensielle utbytter fra Equinor som kunne ha blitt brukt til velferdstjenester som sykehus, skoler og politi. Han hevder at regjeringen nå har en mulighet til å stoppe subsidiene før forpliktelser er inngått, for å unngå grønn sløsing.

Statkraft, som også er fullt statlig eid, har allerede trukket seg fra konkurransen om Utsira Nord og valgt å satse på teknologier med kortsiktig lønnsomhet. Sivertsen ser på dette som et fornuftig valg og oppfordrer til at Equinor gjør det samme





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