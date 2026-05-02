Frp advarer: Strømmangel truer Nord-Norge – en tikkende bombe for hele landet

Frp kritiserer regjeringen for å mørklegge strømsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett stanset nye reservasjoner av strøm til industrien. Partiet frykter konsekvensene for næringslivet, forsvaret og Norges nordområdepolitikk.

Frp advarer om en alvorlig krise i Nord-Norge på grunn av manglende strøm tilgang for næringslivet og industrien. Partiets energipolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen, beskriver situasjonen som en tikkende bombe for hele landet, og kritiserer regjeringen for å mørklegge problemene i nord.

Utgangspunktet for bekymringen er Statnetts nylige varsel om full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen, begrunnet i manglende kapasitet i strømnettet. Denne beslutningen har møtt sterk motstand fra både næringslivet og andre politiske partier, som krever umiddelbar handling fra myndighetene. Frp frykter at mangelen på strøm vil hindre etableringen av ny industri i Nord-Norge og true eksisterende forsvarsprosjekter i regionen.

På partiets landsmøte har Frp Nordland fremmet en resolusjon som ber partiets stortingsgruppe om å kreve en redegjørelse fra energiministeren i Stortinget, samt å presentere konkrete løsninger for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning i nord. Dagfinn Henrik Olsen, stortingsrepresentant for Frp fra Nordland og forfatter av resolusjonen, understreker at situasjonen har direkte implikasjoner for Norges nordområdepolitikk og landets geopolitiske posisjon.

Han argumenterer for at uten et levedyktig næringsliv og tilstrekkelig befolkning i nord, vil det bli vanskeligere å forsvare og begrunne den militære tilstedeværelsen i regionen. Frp peker også på at Riksrevisjonen i sin rapport i fjor påpekte manglende utbygging av strømnettet, og at regjeringen ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å løse problemet. Partiet frykter at dette problemet ikke er begrenset til Nord-Norge, men vil spre seg til andre deler av landet over tid.

For å håndtere den akutte situasjonen foreslår Frp kortsiktige løsninger som å redusere reservekapasitetskravet i strømnettet, det såkalte N-1-prinsippet, for å frigjøre mer kapasitet. De foreslår også at Statnett i større grad benytter seg av «tilknytning med vilkår», der strømtunge virksomheter, som datasentre, kan kobles fra nettet i perioder med høy belastning.

På lengre sikt krever Frp en statlig planprosess for utbygging av strømnettet, samt at regjeringen sikrer fortsatt drift av gasskraftverket på Melkøya, og vurderer å tillate bygging av nye gasskraftverk i nord. Kristoffer Sivertsen uttrykker sterk misnøye med regjeringens håndtering av saken, og sier at både folk og næringslivet er rasende. Han advarer om at regjeringen ikke kan ignorere situasjonen lenger.

Frps landsmøte skal stemme over resolusjonen på søndag, og utfallet vil trolig sette retningen for partiets videre arbeid med denne saken. Denne situasjonen understreker behovet for en langsiktig og bærekraftig energipolitikk som sikrer tilstrekkelig kraftforsyning til alle deler av landet, og som tar hensyn til både næringslivets behov, forsvarets interesser og miljøhensyn. Mangelen på strømkapasitet truer ikke bare den økonomiske utviklingen i Nord-Norge, men også Norges evne til å utøve sin suverenitet og ivareta sine interesser i nordområdene





