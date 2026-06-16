Frp bekrefter ledende posisjon, Høyre rykker ned - ny måling

En ny måling fra Norstat viser at Fremskrittspartiet fortsetter å dominere norsk politikk. Frp-leder Sylvi Listhaug uttalte at flere ønsker en ny kurs for partiet, der de gir folk frihet og trygghet i hverdagen ved å halvere matmomsen og gjøre kuttet i drivstoffavgiftene permanent. Høyre rykker ned til 13,8 prosent, mens Jonas Gahr Støres budsjettallianse ikke har flertall. KrF-leder Dag-Inge Ulstein foreslo en allianse med Høyre og Frp, som ville gi 92 mandater og flertall uten KrF selv. Frp utelukker ikke muligheten for en allianse med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en Frp/H-regjering. Senterpartiet går fram til 5,7 prosent, men Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum sier at han ikke støtter Ulsteins definisjon av sunn fornuft. Arbeiderpartiet går fram til 4,3 prosent, og Ap-nestleder Tonje Brenna sier at de vil fortsette å gå opp. Rødt går frem til 7,4 prosent, mens SV går frem til 5,2 prosent og MDG går tilbake til 4,4 prosent.

En ny måling fra Norstat viser at Fremskrittspartiet (Frp) fortsetter å dominere norsk politikk. Frp-leder Sylvi Listhaug uttalte at flere ønsker en ny kurs for partiet, der de gir folk frihet og trygghet i hverdagen ved å halvere matmomsen og gjøre kuttet i drivstoffavgiftene permanent.

Høyre rykker ned til 13,8 prosent, mens Jonas Gahr Støres budsjettallianse ikke har flertall. KrF-leder Dag-Inge Ulstein foreslo en allianse med Høyre og Frp, som ville gi 92 mandater og flertall uten KrF selv. Frp utelukker ikke muligheten for en allianse med andre partier for å sikre et parlamentarisk grunnlag for en Frp/H-regjering. Senterpartiet går fram til 5,7 prosent, men Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum sier at han ikke støtter Ulsteins definisjon av sunn fornuft.

Arbeiderpartiet går fram til 4,3 prosent, og Ap-nestleder Tonje Brenna sier at de vil fortsette å gå opp. Rødt går frem til 7,4 prosent, mens SV går frem til 5,2 prosent og MDG går tilbake til 4,4 prosent





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