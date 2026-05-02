Frp krever redegjøring for kraftkrise i Nord-Norge etter Statnetts nei til industriprosjekter

Frp krever at energiministeren redegjør for kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett avvist store industriprosjekter. Partiet frykter at beslutningen kan hindre ny industri og true forsvarsprosjekter i landsdelen. Frp foreslår kortsiktige og langsiktige løsninger for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning.

Frp krever at energiministeren redegjør for kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett avvist store industriprosjekter i nesten hele landsdelen. Partiet mener at regjeringen mørklegger Nord-Norge ved å nekte næringslivet og industrien tilgang til strøm, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for både økonomien og forsvaret i regionen.

Kristoffer Sivertsen, Frps energipolitiske talsperson, beskriver situasjonen som en tikkende bombe for hele landet. Beslutningen har møtt kraftig kritikk fra både næringslivet og andre politiske partier, som nå krever politisk handling. Frp frykter at avgjørelsen kan hindre ny industriutvikling i Nord-Norge og true forsvarsprosjekter i landsdelen.

På partiets landsmøte denne helgen har Frp Nordland vedtatt en resolusjon der de ber partiets stortingsgruppe om å be energiministeren redegjøre for saken i Stortinget og fremme løsninger for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning i nord. Dagfinn Henrik Olsen, Frps stortingsrepresentant fra Nordland, står bak resolusjonen og mener situasjonen har direkte konsekvenser for Norges nordområdepolitikk og geopolitiske stilling.

Uten næringsliv og arbeidsplasser i nord vil folk flytte, og uten befolkning blir det vanskeligere å begrunne og forsvare militær tilstedeværelse i regionen, sier Olsen. Sivertsen understreker at problemet ikke bare gjelder Nord-Norge, men at det er et tidsspørsmål før andre regioner også opplever liknende utfordringer. Som kortsiktige løsninger foreslår Frp å redusere reservekapasitetskravet i nettet, kjent som N-1-prinsippet, slik at mer nettkapasitet kan brukes.

Partiet vil også at Statnett i større grad skal benytte seg av tilknytning med vilkår, der kraftkrevende aktører som datasentre kan kobles ut i perioder med høy belastning. På lengre sikt krever Frp en statlig planprosess for nettutbygging, samt at regjeringen sikrer videre drift av gasskraftverket på Melkøya og eventuelt åpner for nye gasskraftverk i nord. Folk er forbanna, og næringslivet koker. Det kan ikke regjeringen fortsette å ignorere, sier Sivertsen.

Statnett innkalt til Stortinget etter kraftstopp i Nord-NorgeDen plutselige kraftstoppen i Nord-Norge har skapt stor uro blant næringslivet og politikere. Statnett blir nå innkalt til Stortinget for å forklare beslutningen om å stoppe nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen. Stortingsrepresentant Nina Dons-Hansen fra Troms Høyre understreker at det er avgjørende å få klarhet i bakgrunnen for avgjørelsen og finne mulige løsninger.

Kraftselskaper i Nord-Norge vil beholde gasskraftverket på MelkøyaKraftselskaper i Nord-Norge ønsker å holde gasskraftverket på Melkøya i drift selv etter elektrifiseringen av naturgassanlegget. Bakgrunnen er Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri nord for Svartisen. Fylkesordfører i Finnmark advarer mot en kraftkrise og krever alternative løsninger.

Næringslivet tordner mot Statnett-stopp i Nord-NorgeNHO og Sjømat Norge går hardt ut mot Statnetts beslutning om å stanse nye reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge. De krever umiddelbar politisk handling.

Frp advarer: Strømmangel truer Nord-Norge – en tikkende bombe for hele landetFrp kritiserer regjeringen for å mørklegge strømsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett stanset nye reservasjoner av strøm til industrien. Partiet frykter konsekvensene for næringslivet, forsvaret og Norges nordområdepolitikk.

Statnetts beslutning utløser kraftig kritikk: – En katastrofe for Nord-NorgeStatnetts beslutning om å ikke reservere kapasitet til nye industriprosjekter i Nord-Norge møtes med skarpe reaksjoner fra både industriledere og NHO. De frykter at dette vil hindre omstilling, næringsutvikling og arbeidsplasser.

