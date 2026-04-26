FrP kritisk til foreslått aldersgrense for sosiale medier

Fremskrittspartiet er sterkt imot regjeringens forslag om å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier, og mener det er et inngrep i ytringsfriheten. Flere andre partier støtter imidlertid forslaget.

Fremskrittspartiet uttrykker sterk skepsis til regjeringens foreslåtte lov om aldersgrense for bruk av sosiale medier , som vil sette grensen ved 16 år. Stortingsrepresentant Simen Velle argumenterer for at en slik grense vil være en bjørnetjeneste for ungdommen og et inngrep i deres ytringsfrihet.

Han kritiserer regjeringens initiativ som et eksempel på et forbudsorientert politisk klima, og hevder at Fremskrittspartiet konsekvent vil motsette seg slike innskrenkninger i folks hverdag. Velle påpeker at teknologiselskaper allerede har et betydelig ansvar, og at ytterligere regulering bør vurderes nøye for å unngå utilsiktede konsekvenser.

Han mener at å utsette barn og unge for sosiale medier i en senere alder ikke nødvendigvis vil beskytte dem mot skadelig innhold, men heller kan føre til at de mangler den nødvendige digitale kompetansen til å navigere i disse plattformene på en trygg og ansvarlig måte. Fremskrittspartiet frykter at en slik lov vil skape et digitalt skille, der ungdom som ikke har tilgang til sosiale medier blir marginalisert og utelukket fra viktige sosiale og kulturelle fellesskap.

Partiet argumenterer for at foreldre bør ha hovedansvaret for å veilede og beskytte sine barn i den digitale verden, og at staten bør fokusere på å styrke foreldrenes kompetanse og tilgang til ressurser, fremfor å innføre rigide aldersgrenser. Regjeringens forslag har imidlertid potensial til å få flertall på Stortinget, med støtte fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, KrF og Høyre.

Familiepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre understreker at partiet ønsker en aldersgrense for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold og uønsket påvirkning. Hun kritiserer regjeringen for å ha brukt lang tid på å fremme et konkret lovforslag, til tross for at høringsfristen utløp for et halvt år siden. Trøen oppfordrer regjeringen til å raskt legge frem et lovforslag som tar hensyn til de ulike perspektivene og utfordringene knyttet til barns bruk av sosiale medier.

Andre partier, som SV og Rødt, fremhever behovet for streng regulering av teknologiselskapenes makt, datainnsamling og profittjag. Mirell Høyer-Berntsen, familiepolitisk talsperson, argumenterer for et generelt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring og understreker at barn utsettes for skadelig innhold hver dag, og at det er det offentliges ansvar å beskytte dem. Remi Sølvberg, en annen familiepolitisk talsperson, forventer at loven vil ivareta strenge personvernhensyn og at det vil bli innført reelle konsekvenser for selskaper som ikke overholder regelverket.

Debatten om aldersgrensen for sosiale medier er kompleks og berører sentrale spørsmål om barns rettigheter, foreldrerolle, ytringsfrihet og teknologiselskapenes ansvar. Diskusjonen rundt aldersgrensen for sosiale medier reiser også spørsmål om hvordan man effektivt kan håndheve en slik lov. Tekniske utfordringer knyttet til aldersverifisering er betydelige, og det er usikkert om teknologiselskapene vil være i stand til å kontrollere brukernes alder på en pålitelig måte.

Fremskrittspartiet frykter at en slik kontroll vil kreve omfattende datainnsamling og overvåking, som kan krenke brukernes personvern. I tillegg er det bekymring for at ungdom vil finne måter å omgå aldersgrensen, for eksempel ved å bruke falske identiteter eller VPN-tjenester. En annen utfordring er å definere hva som utgjør skadelig innhold og hvordan man skal beskytte barn og unge mot dette.

Det er behov for en bred samfunnsdebatt om disse spørsmålene, og for å utvikle en helhetlig strategi som kombinerer lovgivning, foreldreveiledning, digital kompetanse og teknologiske løsninger. Det er også viktig å vurdere alternative tilnærminger, som for eksempel å innføre aldersrelaterte funksjoner og innstillinger på sosiale medier, som gir foreldre og barn mer kontroll over bruken. En effektiv regulering av sosiale medier krever et internasjonalt samarbeid, da mange av de største plattformene er globale og opererer på tvers av landegrenser





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

