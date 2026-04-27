FrP kritisk til foreslått aldersgrense for sosiale medier

Fremskrittspartiet er sterkt imot regjeringens forslag om å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier, og mener det er et inngrep i ytringsfriheten. Regjeringen har imidlertid støtte fra flere partier for forslaget.

Fremskrittspartiet uttrykker sterk skepsis til regjeringens foreslåtte lov om aldersgrense for bruk av sosiale medier , som vil sette grensen ved 16 år. Stortingsrepresentant Simen Velle argumenterer for at en slik grense vil være en bjørnetjeneste for ungdommen og et inngrep i deres ytringsfrihet.

Han kritiserer regjeringens initiativ som et eksempel på et forbudsorientert politisk klima, og hevder at Fremskrittspartiet konsekvent vil motsette seg slike innskrenkninger i folks hverdag. Velle påpeker at teknologiselskaper allerede har et betydelig ansvar, og at ytterligere regulering bør vurderes nøye for å unngå utilsiktede konsekvenser.

Han mener at å utsette barn og unge for sosiale medier i en senere alder ikke nødvendigvis vil beskytte dem mot skadelig innhold, men heller kan føre til at de er mindre forberedt på å håndtere de utfordringene som finnes på nett. Fremskrittspartiet frykter at en slik lov vil skape et digitalt skille, der ungdom som ikke har tilgang til sosiale medier blir marginalisert og utelukket fra viktige sosiale arenaer.

Partiet mener at foreldre bør ha en større rolle i å veilede og beskytte sine barn på nett, og at staten bør fokusere på å styrke foreldrenes kompetanse og tilgang til ressurser, fremfor å innføre rigide aldersgrenser. Regjeringens forslag har imidlertid potensial til å få flertall på Stortinget, med støtte fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, KrF og Høyre.

Familiepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre understreker at partiet ønsker en aldersgrense for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold og uheldig påvirkning. Hun kritiserer regjeringen for å ha brukt lang tid på å fremme et konkret lovforslag, til tross for at høringsfristen utløp for et halvt år siden. Trøen forventer at regjeringen raskt vil legge frem et utkast til lov, slik at saken kan behandles i Stortinget.

Andre representanter fra regjeringspartiene, som Mirell Høyer-Berntsen og Remi Sølvberg, fremhever behovet for streng regulering av plattformenes makt, datainnsamling og profittjag. De argumenterer for at et generelt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring bør innføres, og at barn må beskyttes mot skadelig og ekstremt innhold. Sølvberg understreker også viktigheten av strenge personvernhensyn og konsekvenser for selskaper som ikke overholder regelverket.

Det understrekes at ansvaret for å beskytte barn og unge i den digitale verden ikke kan overlates til foreldrene alene, men at det er det offentliges ansvar å sørge for et trygt og ansvarlig digitalt miljø. Debatten om aldersgrense for sosiale medier er kompleks og berører flere viktige spørsmål knyttet til ytringsfrihet, personvern, barns rettigheter og foreldrerollen.

Fremskrittspartiet mener at en aldersgrense på 16 år vil være for restriktiv og vil hindre ungdom i å delta i viktige sosiale og politiske diskusjoner. Partiet argumenterer for at ungdom bør ha tilgang til sosiale medier under veiledning av foreldre, og at staten bør fokusere på å styrke foreldrenes kompetanse og tilgang til ressurser. På den annen side mener regjeringspartiene og Høyre at en aldersgrense er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold og uheldig påvirkning.

De fremhever behovet for streng regulering av plattformenes makt og datainnsamling, og argumenterer for at et generelt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring bør innføres. Uansett utfall vil denne loven ha betydelige konsekvenser for barn, unge, foreldre og teknologiselskaper, og det er viktig at den blir utformet på en måte som ivaretar alle relevante interesser og hensyn.

Det er også viktig å merke seg at implementeringen av en slik lov vil kreve effektive kontrollmekanismer og sanksjoner for å sikre at den blir overholdt





Sosiale Medier Aldersgrense Fremskrittspartiet Ytringsfrihet Stortinget Regjeringen Barn Unge Digitalisering

