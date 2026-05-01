Frp lover mer Frp-politikk etter historisk valgresultat

Sylvi Listhaug åpnet Frps landsmøte med å slå fast at partiet har mer enn doblet seg og er Norges største opposisjonsparti. Hun lover videre vekst og mer Frp-politikk i fremtiden.

Fredag 1. mai, på den internasjonale arbeidernes dag, åpnet Fremskrittspartiet s landsmøte . Sylvi Listhaug innledet med å fremheve partiets betydelige fremgang, og erklærte at de har mer enn doblet seg siden forrige valg, og nå er Norges største og ledende opposisjonsparti.

Applausen var øredøvende da hun entret scenen, akkompagnert av en stemningsfull musikkintroduksjon bestående av trommer, fiolin og et dramatisk blått lysshow. Konferansesalen på hotellet nær Gardermoen var fylt med tett røykmaskintåke, som bidro til den høytidelige atmosfæren. Dette landsmøtet er historisk fordi det er første gang partiets øverste organ samles etter det beste valget i partiets historie, med hele 23,8 prosent av stemmene i stortingsvalget i 2025.

Listhaug understreket at doblingen ikke er et mål i seg selv, men heller et startskudd for videre vekst. Hun lovet at partiet vil fortsette å vokse i både bygd og by frem mot 2027, og at velgerne i hele landet vil få oppleve mer Frp-politikk etter valget i 2029. I sin tale poengterte Listhaug at Fremskrittspartiet ikke lenger kan defineres som et ensaksparti.

Hun fremhevet partiets visjon for Norge, som er å skape mer frihet for enkeltmennesket – en grunnleggende verdi som partiet alltid har stått for. Listhaug malte et bilde av et trygt Norge der barn kan leke fritt uten frykt, og refererte trolig til den tragiske skyteepisoden på Økern i Oslo, der en 22 år gammel mann ble drept midt på lyse dagen. Denne hendelsen har rystet nasjonen og er under etterforskning av politiet.

Listhaug brukte hendelsen som et eksempel på behovet for en sterkere innsats mot kriminalitet og for å sikre trygghet i lokalsamfunnene. Årets landsmøte er en sentral del av Fremskrittspartiets arbeid med å forme politikk for fremtiden, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Partiet understreker viktigheten av dette arbeidet i forkant av kommune- og fylkestingsvalget neste år, samt det kommende stortingsvalget i 2029.

Forberedelsene til landsmøtet inkluderte en visuell presentasjon som kombinerte politiske budskap med referanser til svensk gangsterkultur og en humoristisk fremstilling av byråkrati, omtalt som en «papirmølle». Under fjorårets landsmøte uttrykte Listhaug bekymring for velferdsstatens bærekraft dersom Jonas Gahr Støre (Ap) fortsatte som statsminister etter stortingsvalget i 2025. Hun argumenterte for at Arbeiderpartiets politikk ville føre til svekkelse av velferdsordningene og økte skatter. Nå ser situasjonen annerledes ut, da Fremskrittspartiet for tiden ligger betydelig foran Arbeiderpartiet på meningsmålingene.

I april viste målingene et gjennomsnitt på 22,1 prosent for Ap, mens Frp oppnådde hele 28,4 prosent. Denne utviklingen indikerer en betydelig endring i det politiske landskapet og styrker Fremskrittspartiets posisjon som en reell utfordrer til regjeringen. Listhaug benyttet anledningen til å oppfordre partiets medlemmer og støttespillere til å fortsette det harde arbeidet med å spre partiets budskap og vinne velgere.

Hun understreket at suksessen i 2025 var et resultat av et felles engasjement og at det er avgjørende å opprettholde denne innsatsen for å nå partiets mål om å forme fremtidens Norge. Landsmøtet vil i løpet av helgen behandle en rekke viktige politiske saker og vedta partiets handlingsplan for de kommende årene. Det forventes livlige debatter og diskusjoner om alt fra økonomisk politikk og innvandring til miljø og helse





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug Landsmøte Valgresultat Politikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sylvi Listhaug: Frp har hatt rett om kriminalitet og innvandring – nå innrømmer andre det ogsåFremskrittspartiet (Frp) er Norges største parti på meningsmålingene, og partileder Sylvi Listhaug mener populariteten skyldes at partiet har advart om utfordringer som kriminalitet og innvandring i mange år. Hun kritiserer Arbeiderpartiet for å mangle forståelse for vanlige folks økonomiske situasjon og vil kutte matmomsen og drivstoffavgiftene. Listhaug mener også at Ap nå er mer opptatt av å beskytte staten enn å tjene folket.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »

Sylvi Listhaug fyrer løs – krever mer kuler og kruttSkal den norske forsvarsindustrien kunne levere, krever det mer penger, strøm og folk, sier Sylvi Listhaug. Frp-lederen mener Støre & co. gjør for lite.

Read more »