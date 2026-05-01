Frp åpnet landsmøte som landets største – angrep Ap

Fremskrittspartiet startet sitt landsmøte på Gardermoen fredag, og ligger nå an til å bli landets største parti. Listhaug rettet skarp kritikk mot Arbeiderpartiet og lovet skattelettelser og økt trygghet.

Fremskrittspartiet ( Frp ) innleder sitt tre dager lange landsmøte på Gardermoen fredag 1. mai, og stiller som landets største parti ifølge de siste meningsmåling ene. Dette markerer en betydelig posisjon for partiet, og setter tonen for en viktig helg med politisk debatt og beslutningstaking.

Til sammenligning viser målingene et gjennomsnitt på 21,7 prosent for Arbeiderpartiet, som ligger som nummer to. Denne forskjellen i oppslutning understreker den skiftende politiske landskapet i Norge og Frps økende popularitet. Listhaug, som åpnet landsmøtet, ble møtt med stor entusiasme fra forsamlingen. I fjor fokuserte hun på eldreomsorg som sin viktigste sak, men i år har hun valgt å rette oppmerksomheten mot folks økonomiske situasjon og behovet for å styrke kjøpekraften.

Hun understreket Frps mål om å skape et trygt og fritt Norge, hvor familier kan leve uten frykt og hvor vanlige folk kan beholde mer av sine egne inntekter. Listhaug malte et bilde av et Norge hvor barn kan leke trygt, uten å måtte bekymre seg for sikkerheten. Dette resonnerte sterkt med delegatene, og signaliserer en klar prioritering av trygghet og stabilitet i Frps politikk.

Listhaug rettet skarp kritikk mot Arbeiderpartiet, og hevdet at partiet har mistet kontakten med vanlige folk. Hun påpekte at Arbeiderpartiet historisk sett kjempet for å forbedre levekårene for arbeiderklassen og representerte folkets interesser overfor staten, men at de nå har blitt et «administrasjonsparti» som ikke lenger forstår utfordringene og bekymringene til vanlige lønnsmottakere.

Hun illustrerte dette med et eksempel fra et TV-program, hvor en deltaker påpekte at han hadde mindre penger tilgjengelig etter å ha betalt regningene sine, til tross for Arbeiderpartiets påstander om at folk har fått bedre råd. Denne kritikken er ikke ny, og har blitt gjentatt fra Frps side i forkant av landsmøtet. Listhaug argumenterte for at Arbeiderpartiet har glemt sine røtter og ikke lenger kjemper for de samme verdiene som tidligere.

Hun antydet at et navneskifte til «Administrasjonspartiet» ville være mer passende, gitt partiets nåværende politiske profil. Denne retorikken er tydelig rettet mot å appellere til velgere som føler seg oversett av de etablerte partiene og som ønsker en mer pragmatisk og folkelig politikk. Frp ønsker å fremstå som et parti som forstår og representerer interessene til vanlige arbeidende familier. Landsmøtet forventes å fokusere på en rekke viktige politiske spørsmål, inkludert økonomi, innvandring, og justis.

Frp vil sannsynligvis presentere konkrete forslag til skattelettelser og andre tiltak for å styrke folks kjøpekraft. Partiet vil også diskutere sin politikk innenfor innvandringsfeltet, og forventes å fortsette å fremme en restriktiv linje. I tillegg vil landsmøtet være en arena for å diskutere og vedta partiets strategi for kommende valg. Listhaug understreket viktigheten av å stå samlet og kjempe for Frps verdier.

Hun oppfordret delegatene til å være stolte av partiets historie og til å fortsette å arbeide for et bedre Norge. Hun la vekt på at Frp er et parti som tør å utfordre det politiske establishment og som er villig til å ta vanskelige beslutninger for å sikre landets fremtid. Landsmøtet vil gi et viktig innblikk i Frps politiske retning og ambisjoner for de kommende årene.

Det vil også være en mulighet for partiet til å samle sine krefter og forberede seg på den politiske kampen som ligger foran. Med sin sterke posisjon på meningsmålingene, er Frp godt posisjonert til å spille en sentral rolle i norsk politikk i årene som kommer





