Frp-rådgiver kalte pakistanere for «minusvarianter»

Politisk rådgiver Hårek Hansen (Frp) har kommet med nedsettende uttalelser om pakistanere, og partiet har opprettet en personalsak.

Hårek Hansen , politisk rådgiver for stortingsrepresentanten Simen Velle (Frp) og ansatt i Fremskrittspartiet s stortingsgruppe, har kommet med svært nedsettende og uakseptable uttalelser om pakistanere, ifølge TV 2.

Hansen omtalte pakistanere som «minusvarianter» i en samtale på et utested i Oslo, kvelden før Fremskrittspartiets landsmøte. Uttalelsene ble fanget opp av skjult opptak gjort av TV 2-journalister som var til stede. Hansen var sammen med partikolleger og journalister da samtalen fant sted. I tillegg til å bruke det nedsettende uttrykket «minusvarianter», uttalte Hansen at «vellykkede hvite mennesker» burde få flere barn, mens personer med pakistansk bakgrunn «helst ikke» bør få barn i Norge.

Han begrunnet dette med at de er «målbart» dårligere enn gjennomsnittet, og refererte til «minusvarianter» som et statistisk uttrykk for individer eller grupper som presterer under gjennomsnittet. Uttalelsene har skapt sterke reaksjoner og har ført til en umiddelbar reaksjon fra Fremskrittspartiet. Hansen har selv beklaget uttalelsene i et skriftlig svar til TV 2, og beskriver dem som «grovt og preget av promille».

Han hevder at uttalelsene var ment som humor og barnslig provokasjon, og at han ikke husker å ha sagt dem, men ikke benekter det heller gitt lydopptakene. Han distanserer seg fra uttrykket «minusvarianter» og understreker at han ikke er rasist, men erkjenner at uttalelsene kan gi et slikt inntrykk. Han beskriver sine egne ord som «vulgært og dumt fyllerør» og beklager på det sterkeste.

Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum har på vegne av partiet uttrykt nulltoleranse for slike uttalelser og bekreftet at det er opprettet en personalsak mot Hansen. Fossum understreker at uttalelsene er helt uakseptable og vil bli fulgt opp i det personalmessige sporet. Han viser til at partiet har en klar holdning mot diskriminering og nedsettende språkbruk. Saken har blitt behandlet administrativt av Fremskrittspartiet, og både partileder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Simen Velle har henvist til generalsekretæren for ytterligere kommentarer.

Velle har uttalt at dette er en personalsak som håndteres internt, mens Listhaug har bekreftet at saken behandles administrativt. TV 2 konfronterte Velle under Fremskrittspartiets landsmøte, men han ønsket ikke å kommentere saken utover å bekrefte at den håndteres administrativt. Denne hendelsen reiser alvorlige spørsmål om holdninger og verdier innenfor Fremskrittspartiet, og understreker viktigheten av å ta avstand fra rasisme og diskriminering.

Bruken av begrepet «minusvarianter» er spesielt problematisk, da det impliserer en nedverdigende og dehumaniserende kategorisering av en hel befolkningsgruppe. Saken har fått stor oppmerksomhet i media og har utløst en bred debatt om rasisme og fremmedfrykt i det norske samfunnet. Fremskrittspartiets håndtering av saken vil bli nøye fulgt, og det er forventet at partiet vil ta tydelig avstand fra Hansens uttalelser og iverksette tiltak for å hindre at lignende hendelser skjer i fremtiden.

Det er viktig å huske at alle mennesker har lik verdi og rett til å bli behandlet med respekt, uavhengig av bakgrunn eller nasjonalitet





