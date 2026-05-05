Frp-rådgivers uttalelser skaper storm – og reiser spørsmål om velferdsstatens kostnader

En Frp-rådgiver kalte pakistanere i Norge for «minusvarianter», noe som har utløst kritikk og debatt om rasisme, økonomi og velferdsstatens bærekraft.

Frp s landsmøte ble overskygget da en rådgiver kalte pakistanere i Norge for «minusvarianter» som helst ikke burde få barn. Denne uttalelsen har blitt beklaget, men har utløst kritikk, spesielt med tanke på Frp s tidligere anklager om å bli kalt rasister.

Uttalelsen fremstår som rasistisk og mangler empati for grupper som opplever å bli stigmatisert. Samtidig reises spørsmålet om hvorvidt nordmenn generelt sett er økonomiske «minusvarianter» gitt omfanget av velferdsstaten og de høye kostnadene knyttet til et norsk liv fra fødsel til død, beregnet til over 30 millioner kroner. Kvinner, barn, eldre og visse innvandrergrupper trekkes frem som grupper som i gjennomsnitt koster mer enn de bidrar med i skatt og avgifter.

Det understrekes at dette er et politisk valg og at en omfattende velferdsstat er ønskelig, men at det er viktig å diskutere kostnadene og forutsetningene for slike beregninger. Å omtale grupper som «minusvarianter» er uakseptabelt, og det påpekes at alle kan bli syke og dermed bli en kostnad for samfunnet. Myndighetene bør ha oversikt over kostnadene ved å ta imot nye grupper innvandrere, og fokus bør ligge på å få folk i arbeid for å sikre velferdsstatens bærekraft.

Ordbruken i helgen viser hvor lett det kan skli ut, og forakten for svakhet er det verste med begrepet «minusvarianter». Uttalelsen minner om hvordan overlevende fra konsentrasjonsleirene ble omtalt som «minusflyktninger» etter krigen. Et liv er ikke statisk, og politikk kan endres. For å sikre en bærekraftig velferdsstat er det viktig med planlegging, informasjon og tall, men nedsettende merkelapper virker mot sin hensikt og kan bidra til å låse folk fast i vanskelige livssituasjoner.

Det er viktig å huske at pakistanere som har kommet til Norge over flere generasjoner nå er en integrert del av samfunnet og bør behandles som nordmenn





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frp Innvandring Rasisme Velferdsstat Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frp må bli mer wokeSylvi Listhaug sa det til slutt som det er: Dette er rasisme.

Read more »

Frp krever redegjørelse om kraftsituasjonen i Nord-NorgeFrp kritiserer regjeringen for å mørklegge kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter. Partiet frykter konsekvenser for næringslivet, industrien og forsvaret, og krever tiltak for å sikre kraftforsyningen.

Read more »

Frp krever redegjørelse om kraftsituasjonen i Nord-NorgeFrp kritiserer regjeringen for å mørklegge kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter. Partiet frykter konsekvenser for næringslivet, industrien og forsvaret, og krever tiltak for å sikre kraftforsyningen.

Read more »

Frp krever strøm-redegjørelse fra energiministeren: – En tikkende bombe for hele landetFrp krever at energiministeren redegjør for kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter i nesten hele landsdelen.

Read more »

Frp-rådgiver omtalte pakistanere som «minusvarianter» – saken behandles som personalsakRådgiver Hårek Hansen i Fremskrittspartiet har kommet med rasistiske uttalelser om pakistanere, noe som har ført til sterke reaksjoner og en personalsak i partiet. Partileder Siv Jensen Listhaug har tatt avstand fra uttalelsene og understreket nulltoleranse for rasisme.

Read more »

Simen Velle truet på livet etter rasistiske uttalelserFrp-politiker Simen Velle og hans familie har mottatt livstruende trusler etter at en rådgiver i partiet kom med rasistiske uttalelser om pakistanere. Rådgiveren, Hårek Hansen, kalte pakistanere for minusvarianter og uttrykte bekymring for deres reproduksjon. Frp-leder Sylvi Listhaug har nå erkjent at uttalelsene er rasistiske og støtter Velle fullt ut. PST etterforsker truslene.

Read more »