Frp‑representant advarer mot doble tap på statlig havvindstøtte - kritiserer Equinors rolle i Utsira Nord

Kristoffer Sivertsen i Frp mener offentlige midler risikerer å bli brukt på et havvindprosjekt uten klar lønnsomhet, og advarer om doble tap for skattebetalerne dersom Equinor fortsetter med Utsira Nord. Debatten har ført til et nytt Høyre‑forslag om kvalitetssikring av støtten.

I energi‑ og miljøkomiteen på Stortinget har Frp ‑representant Kristoffer Sivertsen advart mot at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på havvindprosjekter som faglige vurderinger viser mangler samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Sivertsen understreker at skattebetalerne risikerer å tape to ganger dersom Equinor, hvor staten eier majoriteten, fortsetter med Utsira Nord‑prosjektet. Først går det store subsidiet fra staten til prosjektet, og dersom det ikke blir lønnsomt, kan også statens eierandel bli en økonomisk belastning dersom Equinor må avvikle eller selge seg ut.

Så lenge Equinor er med i konkurransen om den flytende havvindparken i Utsira Nord, kan de fortsatt vinne en andel av de 35 milliarder kronene i statsstøtte som Stortinget vedtok i fjor. Men denne uka ble saken kastet på ny grunn ved at et Høyre‑forslag om å gjennomføre en ny kvalitetssikring av subsidiene fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF





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