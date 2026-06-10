Frp støtter Høyres forslag om pause i havvindsatsing

Fremskrittspartiet har gått sammen med Høyre om å foreslå en midlertidig pause i den statlige støtten til flytende havvind. Beslutningen har skapt starke reaksjoner og splid, spesielt på Vestlandet der mange er avhengige av prosjektene som Utsira Nord.

Fremskrittspartiet har bestemt seg for å støtte Høyre s forslag om en midlertidig pause i satsingen på flytende havvind. Dette beslutningen har utløst sterke reaksjoner fra politiske motstandere og aktører i næringslivet.

Høyre sammen med Kristelig Folkeparti, Rødt og nå også Fremskrittspartiet mener det er behov for en ekstern kvalitetssikring av den statlige støtten til havvindprosjektene. Fremskrittspartiet vil subsidiært stemme for Høyres forslag når Stortinget behandler saken, noe som skaper et knapp flertall med 87 mandater for og 82 mot. Senterpartiets og Arbeiderpartiets politiker Terje Aasland kritiserte beslutningen kraftig og hevdet at en stoppe havvindsatsingen nå vil føre til at Norge tape strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser.

Høyres parlamentariske leder Nikolai Astrup forsvarer forslaget med å peke på behovet for økt gjennomsiktighet og at havvindmilliarder skal underlegges samme regler om utredning og kvalitetssikring som andre statlige investeringer. Han mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) har valgt å fravike vanlig praksis med ekstern kvalitetssikring, noe som er oppsiktsvekkende. Forslaget har skapt splid også internt i Høyre, blant annet hos mange Høyre-ordførere på Vestlandet som er avhengige av havvindprosjektene.

Ordfører Monika Lindanger i Tysvær uttrykte bekymring for tidspunktet for forslaget, ettersom aktørene har arbeidet i mange år med å utvikle prosjektene og nå står inframe en konkurranse om områder. Hun understreker at Høyre ikke har foreslått å stoppe eller utsette prosjektet Utsira Nord, men at ekstern kvalitetssikring vil øke sjansene for at det blir vellykket.

Likevel frykter en rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet at en pause vil bremse framdriften og sette hele det flytende havvindprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i spill. Både Zero, en miljøorganisasjon, og Offshore Norge, som representerer olje- og gassleverandørindustrien, har uttrykt sterk motstand mot forslaget. Zero-leder Stig Schjølset understreker at havvind er nødvendig for å øke produksjonen av ny kraft og for å omstille leverandørindustrien.

Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim påpeker at støtteordningen for Utsira Nord allerede er grundig utredet og politisk behandlet, og at næringen trenger forutsigbarhet og framdrift. Hun kritiserer Høyres forslag som en "omkamp forkledd som forsiktighet" og hevder at det er uansvarlig å skape usikkerhet for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten halvannet år etter at Stortinget fattet en beslutning om satsing på havvind.

Den politiske debatten handler dermed om balansen mellom nødvendig kvalitetssikring og behovet for rask framdrift i et område som anses som avgjørende for Norges grønne omstilling





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