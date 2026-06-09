Frp støtter Høyres havvindpause, men kritikk mot manglende kvalitetssikring

Frp har bestemt seg for å støtte Høyres forslag om en pause i satsingen på havvind, men det vekker skarpe reaksjoner. Høyre mener det trengs en ekstern runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind.

Frp har bestemt seg for å støtte Høyre s forslag om en pause i satsingen på havvind. Det vekker skarpe reaksjoner. Men Høyre , sammen med KrF, Rødt og nå også Frp , mener det er behov for å gå gjennom pengebruken en gang til.

Frp vil nå stemme subsidiært for Høyres forslag når Stortinget behandler saken senere i dag. Dermed er det et knapt flertall for forslaget med 87 mot 82 mandater. Høyre mener det trengs en ekstern runde med kvalitetssikring rundt den statlige støtten til flytende havvind. – Høyre er for en forsvarlig havvindsatsing, men havvindmilliarder kan ikke unntatt offentlige regler om utredning, planlegging og kvalitetssikring.

At Stoltenberg (finansminister) velger å fravike vanlig praksis med ekstern kvalitetssikring, er oppsiktsvekkende, sier Høyres Nikolai Astrup til NTB. Det er han som har frontet havvindpausen, som også har skapt splid innad i Høyre. Blant annet har mange Høyre-ordførere på Vestlandet fryktet at forslaget kan bremse framdriften og i verste fall sette hele flytende havvindprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i spill.

Havvind er nødvendig for å produsere mer ny kraft og for omstilling av leverandørindustrien, sier Zero-leder Stig Schjølset. – Støtteordningen for Utsira Nord er allerede grundig utredet og behandlet politisk, og næringen trenger nå forutsigbarhet og framdrift. Nå er det viktig at regjeringen raskt kan gi Høyre svarene de etterspør, slik at prosjektene kan fortsette i henhold til tidsplanen som er lagt, sier Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim til NTB. Høyres forslag er en omkamp forkledd som forsiktighet.

De tror de opptrer ansvarlig, men det er ikke ansvarlig å skape usikkerhet for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten halvannet år etter at Stortinget har bestemt seg. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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