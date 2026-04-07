Frp vil skrote nullvekstmålet i Bergen: Vil stoppe milliardinvesteringar frå staten

Framstegspartiet (Frp) i Bergen vil avskaffe nullvekstmålet, som har tilført kommunen store statlege midlar. Dette vil få konsekvensar for byens utvikling og planlegging. Spørsmålet vil bli behandla i bystyret, og Høgre står overfor eit vanskeleg val.

Framstegspartiet i Bergen ynskjer å avvikle nullvekstmål et, ei ordning som har tilført kommunen milliardbeløp frå staten. Partiet argumenterer for at dette målet fungerer som ei tvangstrøye som hindrar lokalt sjølvstyre. Dette framgår av eit skriftleg spørsmål som skal behandlast i bystyret, og som vil ende opp i eit vedtak. Framlegget vil bli lagt fram i neste bystyremøte, og har støtte frå Industri- og næringspartiet (INP), Pensjonistpartiet og ein sjølvstendig representant.

I spørsmålet heiter det at nullvekstmålet for byområda har som formål å redusere klimagassutslepp, kø, luftforureining og støy gjennom effektiv arealbruk, og ved å auke bruken av kollektivtransport, sykling og gange. \Framstegspartiet er for tida i byråd saman med Høgre og Senterpartiet, men desse partia er førebels ikkje med på dette framlegget. INP og Pensjonistpartiet er støtteparti for byrådet. Dette skaper ein kompleks situasjon for Høgre, som no står overfor eit avgjerande val. Partiet må velje mellom å samarbeide med andre parti som ynskjer å satse på infrastruktur i Bergen, eller å støtte Framstegspartiet, INP og Pensjonistpartiet, som i praksis ynskjer å bremsa utviklinga. Dette viser at det er ulike syn på korleis Bergen skal utvikle seg. Nullvekstmålet har vore ei viktig kjelde til finansiering for Bergen kommune, og endringar i denne politikken kan få store konsekvensar for byens framtidige utvikling og planlegging. Spørsmålet om nullvekstmålet er difor ein viktig politisk diskusjon som vil prege bystyremøtet og avgjerdene som blir tatt.\Konsekvensane av å skrote nullvekstmålet kan vere fleire. Dersom Bergen mister statlege midlar, kan det påverke investeringar i infrastruktur, kollektivtransport og andre viktige kommunale tenester. Samtidig argumenterer Framstegspartiet for at ei avvikling av målet vil gje større fleksibilitet og handlingsrom for kommunen i arealplanlegginga og prioritering av ressursar. Debatten om nullvekstmålet speglar større politiske skiljeliner i Bergen, og viser korleis ulike parti har ulike prioriteringar og syn på korleis byen skal utviklast. Utfallet av bystyremøtet vil vere avgjerande for korleis Bergen skal forme seg i framtida, og vil sette retninga for byens framtidige politikk innan transport, miljø og byutvikling. Det er difor eit spørsmål som engasjerer mange, og som vil ha stor betydning for byens innbyggjarar og samfunn





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Framstegspartiet Nullvekstmål Bergen Bystyret Transport

United States Latest News, United States Headlines

