Frp vil stoppe havvindsatsingen for Equinor

Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget sier at Stortinget må stoppe satsingen på Equinor.

Det siste vi trenger er å et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på havvindprosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Frp -representant Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han mener skattebetalerne risikerer å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier mesteparten av, går videre med prosjektet. Først gjennom subsidiene, og deretter gjennom statens eierskap dersom prosjektet ikke går opp, sier han. Statkraft, som er 100 prosent statlig eid, har tidligere trukket seg ut av konkurransen om Utsira Nord og valgt å prioritere teknologier som er lønnsomme på kort sikt. Det samme gjelder for Equinor.

Frp-representant Sivertsen vil synes det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord. - Det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord. Equinor er jo i stor grad statlig eid, da blir det mindre risiko hvis de trekker seg. Equinor er ett av to selskaper som i desember i fjor fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord.

Dermed kan de være med videre å konkurrere om 35 milliarder kroner i statsstøtte til prosjektet, som Stortinget vedtok å bevilge i fjor. Men denne uken tok saken en ny vending da et forslag fra Høyre om å ta en ny runde for å kvalitetssikre statsstøtten fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF. Forishing etter forslaget sa energiminister Terje Aasland (Ap) at Høyre og Frp må ta ansvar for det de er i ferd med å gjøre.

Oljen regjeringen vil gamble med, kunne gå til fellesskapet i form av tap på grønn sløsing. - Det er alvorlig nok at regjeringen vil gamble med 35 milliarder skattekroner i subsidier til havvind, men når det er et statlig eid selskap som deltar, så risikerer vi ikke bare at subsidiene går tapt, men at utbytter fra Equinor, som kunne blitt brukt på sykehus, skoler og politi, forsvinner i tap på grønn sløsing.

Nedgang for næringslivet Vil det at Equinor kanskje må trekke seg ut være å sløse med pengene til fellesskapet og skape uforutsigbarhet for næringslivet





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