Frustrert over lang ventetid: Etter å ha blitt operert i utlandet på fire uker

Hilde May Wilhelmsen ventet i månader på en hjerteoperasjon på UNN, men valgte å søke behandling i Danmark etter å ha oppdaget at ordningen med behandling i utlandet er mulig. Hun ble operert på fire uker og er nå strålende fornøyd, men kritiserer den norske modellen for manglende informasjon og lange ventetider.

Hjertet hennes hopper et ekstra slag innimellom på grunn av en slags koblingsfeil. Et inngrep på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skulle hjelpe på, men den forespeilede ventetiden for operasjon ga Hilde May Wilhelmsen hakeslepp.

Hun ble satt på venteliste i mars, men fikk ikke forespeilt operasjon før i september eller oktober. Selv om legen vurderte det som forsvarlig, syntes hun det var for lenge. Det var heller ikke første gang hun måtte vente på UNN. Sist ventet hun åtte måneder, noe hun kalte vanvittig lenge.

Selv om lidelsen, ventrikulære ekstrasystoler (VES), ikke er farlig i seg selv, ønsket hun å få gjort unna inngrepet, en såkalt ablasjon, så raskt som mulig. Hun hadde ikke visst at man kunne få behandling i utlandet som dekkes av det norske systemet. Etter å ha sett en sendetid på Dagsnytt 18 om ventetider, hvor et privat firma deltok, så hun muligheten. Kontakten gikk raskt.

Etter å ha fått et brev fra spesialisten på UNN, som var positivt innstilt, ble det sendt til Helfo for godkjenning. Da formalitetene var i orden, fikk hun time uken etter. Hun satte seg på direktefly fra Tromsø til København, leiet en bil og kjørte til Billund. 12. mai ble hun operert på det private sykehuset Mølholm i Billund.

Hun Kjente seg veldig godt ivaretatt og hadde en fin opplevelse. 17. mai var hun hjemme i Tromsø og kunne vandre i sentrum som vanlig. Formen er god. Wilhelmsen ønsker at muligheten for å få operasjon i utlandet skal bli bedre kjent. Det som frustrerer henne er at folk ikke vet om dette.

Heller ikke fastlegen eller hjertespesialisten på UNN virket å ha kunnskap om muligheten. Hun understreker at ordningen ikke krever privat helseforsikring. Man trenger ikke et privat firma for å ordne det praktiske, men hun hørte om dem i media. Hun betalte ikke dem noe.

Hun måtte legge ut for alt selv, men det meste ble dekket av det offentlige. Hun anslår å ha betalt omkring 110.000 kroner i alt, inkludert fly og overnatting, og får dekket hele operasjonskostnaden. Wilhelmsen er strålende fornøyd med måten hun fikk gjort unna inngrepet, men er kritisk til den norske modellen med ventetider. Hun mener systemet er demotiverende.

Du får bare et estimat, ikke en eksakt dato. På UNN er det utfordringer med operasjonskapasitet, som går ut over tilstander som ikke er alvorlige. Wilhelmsens epikrise er oversendt det norske helsevesenet. Hun sier hun har samme rettigheter som om hun hadde fått operasjon i Norge.

Hvis det blir komplikasjoner, kan hun dra til UNN selv om hun ble operert på et privat sykehus i utlandet. Hun ville gjort det samme ved det første inngrepet hvis hun hadde visst om muligheten. Firmaet hun benyttet, Medipath, tilbyr gratis hjelp til pasienter og får betalt av sykehusene de formidler til. Avdelingsleder på hjertemedisinsk avdeling ved UNN, Andreas Kristensen, sier en slik ventetid er vanlig.

Ventetiden avhenger av alvorlighetsgraden. Han påpeker at ventetidene ved UNN ikke avviker fra resten av landet for denne behandlingen. Han forklarer at tilbudet i Tromsø er under oppbygging og at man forventer at ventetidene de nærmeste årene kan reduseres





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Ventetid Hjerteoperasjon Ablasjon UNN Helfo Medipath Danmark EU/EØS Pasientrettigheter Privat Sykehus Hilde May Wilhelmsen VES

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