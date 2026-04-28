Frykt for fastlåst Iran-konflikt i Trumps krets

President Trumps rådgivere frykter en langvarig konflikt med Iran uten avtale eller krig, preget av blokade og høye energipriser. Situasjonen beskrives som spent og uforutsigbar.

Bekymringer vokser i president Donald Trump s indre krets om en fastlåst situasjon i konflikten med Iran , en situasjon preget av mangel på en avtale, men også uten en fullskala krig.

Frykten er at konflikten vil etablere seg som en varig blokade, noe som vil føre til høyere energipriser globalt. Situasjonen beskrives som en kald krig-lignende tilstand, kjennetegnet av finansielle sanksjoner, provoserende militære manøvrer – ofte omtalt som kanonbåtdiplomati – og forsøk på å initiere samtaler om samtaler. Rapporter indikerer at energiprisene vil forbli høye i overskuelig fremtid, og at en fullskala krig kan bryte ut når som helst.

Flere høytstående amerikanske tjenestepersoner har uttrykt bekymring til Axios om at konflikten kan «fryse seg fast» i månedsvis, uten en klar vei fremover verken gjennom diplomati eller militær konfrontasjon. I et slikt scenario vil USA bli tvunget til å opprettholde sin militære tilstedeværelse i regionen, mens det strategisk viktige Hormuzstredet forblir stengt, og den amerikanske blokaden opprettholdes. Begge parter vil da vente på at den andre skal gi etter eller ta det første skrittet mot eskalering.

Med mellomvalget i november i sikte, anses en fastlåst konflikt som det mest ugunstige utfallet for president Trump, både politisk og økonomisk, ifølge kilder nær presidenten. USA har allerede brukt betydelige mengder av sine mest avanserte missiler i den pågående konflikten med Iran. Dette har ført til advarsler fra Kongressen og militære analytikere om en potensiell svekkelse av USAs beredskap i andre viktige regioner, som Asia og Europa.

Fem rådgivere som har hatt samtaler med presidenten, forteller Axios at Trump svinger mellom vurderingen av nye militære angrep og håpet om at det «maksimale presset» gjennom sanksjoner vil tvinge Iran til å returnere til forhandlingsbordet for å diskutere sitt atomprogram. Trump skal nylig ha uttalt til en rådgiver, ifølge Axios, at «Alt Irans ledere forstår er bomber», noe som illustrerer hans harde linje.

Harvard-professor Linda Bilmes anslår at kostnadene ved en fullskala krig med Iran vil overstige 1.000 milliarder dollar, en regning som i stor grad vil bli overført til fremtidige generasjoner. Samtidig søker Trump råd fra harde linjer utenfor sin administrasjon, inkludert pensjonert general Jack Keane og senator Lindsay Graham.

Graham oppfordret nylig, i et innlegg på X (tidligere Twitter), Trump til å «stå på sitt, for nasjonens og verdens beste», og argumenterte for at det iranske regimet, og ikke Trump selv, er kilden til problemet. Han anbefalte også å avvise Irans siste forslag. Blokaden fortsetter å begrense trafikken gjennom Hormuzstredet, men De forente arabiske emirater tilbyr nå enkelte kjøpere å hente oljelaster ved Fujairah, en havn utenfor Persiabukta.

Tankere som frakter iransk olje hoper seg opp langs USAs blokadelinje, og lagringskapasiteten nærmer seg sine grenser. Dette tvinger Iran til å ta i bruk eldre og mindre effektive fartøy for å håndtere eksporten. Iran har tilbudt en «sideavtale» der de vil åpne Hormuzstredet i bytte mot at USA opphever blokaden av skip som frakter varer til og fra Iran.

Imidlertid ble ingen beslutning tatt i denne saken mandag, og en amerikansk tjenesteperson og to kilder med innsikt i samtalene hevder overfor Axios at Trump har distansert seg fra ideen om å eliminere Irans atomprogram som den primære begrunnelsen for et eventuelt angrep. Pressesjef Karoline Leavitt i Det hvite hus understreket mandag at presidenten har vært tydelig på sine «røde linjer» overfor Iran, både for det amerikanske folk og for iranske ledere.

Situasjonen er fortsatt svært spent og uforutsigbar, med potensielle konsekvenser for global stabilitet og energimarkeder





