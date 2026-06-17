Frykt for økt vold i hjemmet under fotball-VM

Eksperter og myndigheter uttrykker bekymring for at økt alkoholforbruk forbundet med fotball-VM kan føre til mer vold og overgrep i nære relasjoner. Vold- og overgrepslinjen Barnevernets Alarmtelefon og Kirkens SOS ber folk være ekstra forsiktige og ta kontakt hvis det er behov for hjelp. Politiet har hø prioritet på saker om vold i hjemmet og oppfordrer til melding.

Flere frykter at økt alkoholforbruk under VM kan få konsekvenser for de mest sårbare. Fotball-VM er godt i gang, og nordmenn over hele landet følger herrelandslagets vei til suksess i USA, Canada og Mexico.

Økning under mesterskap Vold- og overgrepslinjen er åpen 24 timer året rundt for å hjelde dem som rammes av vold eller overgrep i nære relasjoner. Leder Julie Haatuft er klar på at volden er et samfunnsproblem som eksisterer uavhengig av fotball-VM. Hun påpeker at forskning fra England viser en markant økning under mesterskap, noe hun knytter til mer følelser, spenninger og stress, i tillett til økt alkoholnivå, som er risikofaktorer for dem som lever med vold.

Haatuft ber alle som er redd for at volden de utsettes for skal eskalere under fotball-VM om å ta kontakt. Hun understreker at linjen er åpen hele døgnet, at man kan være helt anonym og få veiledning, både forutsatte og for pårørende. Barnevernets døgnåpne Alarmtelefon for barn og unge vet ikke hvordan sommerens mesterskap vil slå ut, men leder Liv Christine Strømberg sier at det ikke er nytt for dem med rus og vold i nære relasjoner.

Hun forklarer at det er profesjonelle folk som besvarer telefonen og at det er hverdagen de jobber i. Strømberg påpeker at det er alkoholservering hele natten, og at økt alkoholinntak kan føre til sterke følelser, stress og konflikter. Hun legger til at både barn og voksne er mer hjemme om sommeren, og at de er rustet for å ta imot flere henvendelser om det skulle være nødvendig.

Johannes Heggland, generalsekretær i Kirkens SOS, understreker at det er en sammenheng mellom rus og vold i nære relasjoner, og at høyere alkoholforbruk øker risikoen for at barn utsettes for uheldige situasjoner. Han sier han unner alle en skikkelig VM-feiring og at han selv skal sitte oppe og se på, men håper folk kan følge landslaget med måte og ikke blir blind i feiringen.

Heggland påpeker at det er mange barn som gruer seg til at foreldrene inntar for myke alkohol, og at mange anledninger der barn blir utrygge fordi foreldrene drikker for mye. Forskning fra 2014 viser at vold i hjemmet øker med 38 prosent når England taper en fotballkamp, basert på tall fra flere mesterskap.

Politiet i både Oslo og Bergen sier vold i nære relasjoner har svært høy prioritet, men at det er vanskelig å si om VM vil generere flere slike saker. Christian Berge, leder av seksjon for etterforskning av vold i nære relasjoner i enhet øst, oppfordrer alle til å melde ifra til politiet. Han understreker at alle har avvergingsplikt og at hele samfunnet må bidra for å kunne løse problemet.

Politinspektør Lars Martin Lothe ved Vest politidistrikt sier alle har et ansvar for å sørge for at sommeren blir en hyggelig opplevelse. Han legger til at selv om det ikke skulle gå bra på fotballbanen, er det ikke verdens undergang, og at man må ta hensyn til hverandre. Sommerens VM er herrenes første siden 1998





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