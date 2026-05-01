Frykt og solidaritet i Minneapolis: Menn kjører kolleger hjem for å unngå ICE

En snekker i Minneapolis kjører sin kollega hjem fra jobb hver dag for å beskytte ham mot pågripelse av ICE. Historien belyser frykten som preger latino-samfunnet og den økende solidariteten i byen.

En mann ved navn Tim Kremer, en 58 år gammel snekker fra Minneapolis , kjører sin kollega Isidro hjem fra jobb. Isidro, en 62 år gammel mann fra Mexico som har bodd i USA i 26 år, er redd for å bli stoppet av ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

Han har søkt om statsborgerskap, men søknaden er lagt på is. Tim og andre i Minneapolis har begynt å tilby skyss til kolleger og skoleelever med latino-bakgrunn for å beskytte dem mot potensielle pågripelser. ICEs operasjon «Metro Surge» i januar og februar førte til protester og anklager om vilkårlige pågripelser av latinoer. Etter at to demonstranter ble drept, ble operasjonen tonet ned, men pågripelser fortsetter.

Mary Niedermeyer, direktør i CAPICAPICommunities Advancing Prosperity for Immigrants, forteller om økonomiske tap og økt frykt blant migranter og deres familier. Restauranter i Minneapolis tapte 81 millioner dollar i januar alene. Niedermeyer, selv adoptert fra Sør-Korea, beskriver hvordan ICE-aksjonene har skapt utrygghet i hele samfunnet. Isidro lever nå et isolert liv, redd for å forlate leiligheten sin, mens hans kone og sønn har dratt tilbake til Mexico i påvente av bedre tider.

Han mottar matleveranser fra en lokal kirke og håper på en ny president som kan endre situasjonen. Tim, som er hvit, erkjenner at han ikke vil bli stoppet av ICE, men er likevel opptatt av å beskytte sine venner og kolleger. Han kjører omveier for å unngå områder der ICE har operert, og føler at det er urettferdig at Isidro blir utsatt for frykt og diskriminering på grunn av sin bakgrunn.

Situasjonen i Minneapolis illustrerer den økende frykten og usikkerheten som mange migranter opplever i USA, og de negative konsekvensene dette har for både enkeltpersoner og lokalsamfunn





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ICE Immigrasjon Minneapolis Frykt Solidaritet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

To menn knivstukket i jødisk område i LondonEn mann er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Nord-London onsdag, ifølge den jødiske organisasjonen Shomrim.

Read more »

Frykt for oljevirksomhet truer fugleparadiset ListaRådgiver i BirdLife Martin Eggen frykter konsekvensene av regjeringens planer om å åpne for olje- og gassleting tett på kysten ved Lista i Farsund. Området er et viktig raste- og hekkeområde for mange fuglearter, inkludert rødlista arter, og et eventuelt oljeutslipp vil kunne få katastrofale følger.

Read more »

Åtte pågrepet etter skyting på SkjettenÅtte menn pågrepet etter skyting mot bolig.

Read more »

TV 2 landet ny fotballavtale – sender Champions League fram til 2031TV 2 fortsetter sin offensive fotballsatsing og har fått fornyet rettighetene til mesterligaen for menn fram til 2031.

Read more »

TV 2 sender Champions League fram til 2031TV 2 fortsetter sin offensive fotballsatsing og har fått fornyet rettighetene til mesterligaen for menn fram til 2031.

Read more »

Ny gigantavtale landet – TV 2 sender Champions League fram til 2031TV 2 fortsetter sin offensive fotballsatsing og har fått fornyet rettighetene til mesterligaen for menn fram til 2031.

Read more »