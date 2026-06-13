Füchse Berlin og Tobias Grøndahl klare for Champions League-finale etter spennende semi

Füchse Berlin har slått Magdeburg i en actionfylt Champions League-semifinale og er nå klare for finalen. Tobias Grøndahl, midtpå norsk landslagsspiller, skal spille sin første Champions League-finale og beskriver opplevelsene som magiske.

KÖLN (TV 2): Füchse Berlin og Tobias Grøndahl har sikret seg en plass i Champions League -finalen etter å ha beseiret den regjerende mesteren Magdeburg i en spennende semifinale.

Den intense og spektakulære kampen, som også var forrige års finale, vakte begeistring blant tilskuere og eksperter. TV 2s håndballekspert beskrev den første omgangen som en helt spesialforestilling: Dette er det beste av det beste. Offensiv håndball-propaganda som ser ut som en westernfilm. Det er bare å nyte.

For det var et alltysk oppgjør med høy intensitet. Etter kampen uttrykte Tobias Grøndahl, den norske landslagsprofilen som har spilt sin første sesong med Berlin, enorme glede og takknemlighet. - Jeg vet ikke hva jeg skal si - for en kamp mellom to ekstremt gode lag. Vi har matchvinnere i begge deler av banen og det er fantastisk å være en del av. Det er så fortjent og jeg gleder meg så inderlig mye til i morgen.

Jeg kan ikke vente, sa den 25-åringen. Grøndahl legger til at drømmen om å spille Champions League-finale er den største i en håndballkarriere. - Det er helt magisk, sa han. Lanxess Arena i Köln var elektrisk allerede under oppvarmingen, og lydnivået holdt seg høyt gjennom hele kampen.

Under selve kampen fulgte Magdeburg, med Christian O'Sullivan på laget, tett med Berlin i starten. Så tok Mathias Gidsel, verdens beste mannlige håndballspiller, og økte Berlins ledelse til 13-10. Gidsel har denne sesongen slått sin egne rekord som tidenes toppscorer i Champions League med hele 144 mål før finalen. Eksperten fra TV 2, Svele, ga sin analyse: - Det er to lag som sliter med det defensive og målvaktsredninger, men det eksploderer fremover.

De er så gode fremover at de sliter bakover. Det er laget som går satt det defensive som vil stikke av gårde med finalebilletten. kampen var jevn og spennende helt til slutt. Magdeburg kom seg tilbake og med litt over et kvarter igjen utlignet de til 29-29. Deretter scoret Matthias Musche og sendte Magdeburg i ledelsen 32-31.

Berlin måtte bruke hele sin motstand for å komme tilbake, og til slutt sikret de seieren og finalebilletten. Den andre semifinalen spilles lørdag kveld klokken 18.00 mellom Aalborg og Barcelona. Der vil fem norske landslagsspillere representere det danske storlaget: Sander Sagosen, Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Vetle Rønningen og Patrick Helland Anderson





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Håndball Champions League Füchse Berlin Tobias Grøndahl Magdeburg Finale Mathias Gidsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juventus sparker Damien Comolli etter turbulent periodeJuventus har sagt opp Damien Comolli med umiddelbar virkning, ifølge italienske medier. Det følger etter en turbulent sesong der klubben ikke kvalifiserte seg til Champions League og et mislykket overgangsvindu. Comolli skal ha hatt et splittet forhold med manager Luciano Spalletti.

Read more »

Bernardo Silva enig om toårskontrakt med Manchester Citys argeste Champions League-rivalDe siste sesongene har Bernardo Silva vært linket til exit Manchester City. Barcelona har her hele veien vært den sterkeste kandidaten til å overtale den portugisiske ballkunstneren om overgang.

Read more »

Liverpool får svært gode nyheter fra Paris - mulighet for storsignering åpner segDet er knalltøff konkurranse om spilletid i PSG-angrepet, ikke overraskende når klubben er back-to-back mestere i Champions League. For Bradley Barcola har signeringen av Khvicha Kvaratskhelia…

Read more »

Morten Hjulmand-bud blir blankt avslåttMorten Hjulmand ledet Sporting til den overbevisende snuoperasjonen i Champions League-åttendedelsfinalen etter 3-0 tap på Aspmyra mot Bodø/Glimt. Den danske kapteinen pumpet tro og energi inn i…

Read more »