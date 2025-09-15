Fulgt av London: Forsker mener å ha funnet ny revolusjonerende behandling mot Alzheimer

Heller ikke norske forskere er over det nye håpet.,

Demens og Alzheimer s er et raskt voksende folkehelseproblem i Norge. 100.000 nordmenn har fått diagnosen demens, mens tallet er ventet å doble seg innen 2050. Helse-Norge klør seg i hodet. Både behandling og forebygging av Alzheimer s og demens har vært krevende å få til. En gruppe forskere i USA mener å ha funnet en behandling de mener kan funke. Det er ingen dyr og avansert medisin, men en behandling som koster lite og er enkel å gjennomføre. Ved hjelp av gammabølger på 40hz «vaskes» hjernen.

Hvertfall om man skal tro på en gruppe amerikanske forskere ved MIT og Harvard. Molekylærbiologen Sigrid Bratlie er opprømt over dette, og mener det kan revolusjonere Alzheimers-behandling i Norge.Enkelt forklart har forskere sett på om du ved å høre på lydbølger på 40 hz, kombinert med at du ser på lys som vibrerer på samme frekvens, kan forebygge og behandle Alzheimer. Bratlie forklarer at om natten «vaskes» hjernen med spinalveske, som finnes i ryggmargen. Hun sammenligner det med renovasjonsetaten. – Etter en lang dag, dannes det mye søppel og avfall i våre celler og hjernen. Da kommer renovasjonsetaten og spyler det vekk, forklarer hun. Flere studier, blant annet publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, viser at dette systemet aktiveres av 40hz lyd- og lysbølger. De fleste av disse er gjort på mus. Gammabølgene fjerner protein-klumper og andre «avfallsstoffer» som legger seg rundt hjernen og celler i løpet av dagen. Disse er kjent for å kunne bidra til Alzheimers og demens. Behandlingen er også testet i kliniske studier på mennesker med mild og moderat Alzheimer. De som fikk behandling med 40hz lyd- og lysbølger, hadde betydelig redusert tap av kognitive funksjoner og redusert tap av hjernemasse.Men noen studier viser også at behandlingen ikke fungerer. Hjernevask-teorien er nemlig kontroversiell. Årsaken er forskerne som først oppdaget teorien. I 2016 publiserte MIT-forskere, deriblant Li Huei Tsai, en studie som viste at lys og lyd fjernet amyloid-plakk fra hjernen til mus de forsket på. Tsai startet selskapet Cognito Therapeutics sammen med en annen kollega ved MIT. Selskapet har samlet inn 1,3 milliarder kroner og fått flere patenter til å utvikle og forske på teknologi knyttet til denne behandlingen. Selskapet har også utviklet eget headset og briller til behandling. Siden 2016 har forskerne ennå ikke klart å finne ut hvordan dette fungerer. Flere lurer på om metoden bare er nok et falskt håp i Alzheimers-behandling. En Nature-artikkel fra 2023 fant ingen endringer i dype strukturer i hjernen på mus ved bruk av 40hz lys. Bratlie mener dette ikke endrer hennes klokkeklare standpunkt. – Her har de brukt bare lys, ikke lyd eller kombinasjon lys/lyd. Det forventer jeg at har en del å si for resultatet. Hovedfunnet var at de ikke lyktes med å initiere gamma-bølger, til forskjell fra andre studier som har vist en positiv effekt. Det finnes videre andre og nyere studier, blant annet denne på mennesker fra 2025, der de lyktes med å initiere gamma-bølger ved hjelp av bare lys, noe som understreker at det antagelig er ganske metode-sensitive utfall, forklarer hun. Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, sier det er godt kjent at hjernebølgene har betydning for en rekke nevrologiske og psykiatriske sykdommer. Han trekker frem at de fleste behandlinger knyttet til dette er nokså skånsomme og ikke veldig kostnadskrevende. – Dette er et spennende forskningsområde. Så langt har resultatene vært lovende, men det gjelder i all hovedsak musemodeller, sier han. – Før vi går til innkjøp av diverse teknologi for å stimulere gamma-bølgene i hjerne trenger vi studier som viser om dette også kan bremse sykdomsutviklingen ved Alzheimers hos mennesker. Hvis det viser seg å være tilfelle, kan det være et viktig bidrag til forebygging og behandling av Alzheimers, legger han til.





Alzheimer Demens Hjerne Behandling Forskning

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Forsker om anonyme Tiktok-kontoer i valgkampen: – Teppebombing av budskap– Vi har flere tilfeller vi er nysgjerrige på, sier FFI-forsker Paul M.H. Buvarp, som undersøker om fremmede makter forsøker å påvirke den norske valgkampen.

KI-forsker: Amerikansk konservatisme kan true norsk demokratiAdvarer mot kulturimport via algoritmer og språkmodeller.

