Full fart i Fløya-turnering til tross for snøfall

Fløya idrettslag er vertskap for en stor turnering denne helgen, med over hundre påmeldte lag som konkurrerer i både innendørs- og utendørs kamper. Til tross for uventet snøfall lørdag morgen, jobber arrangørene på spreng for å sikre at arrangementet forløper som planlagt.

Med 132 lag i aksjon er det full aktivitet, og i tillegg står Fløyas A-lag klar for hjemmekamp mot Skjervøy klokken 16:00. Daglig leder Karoline Rafter forsikrer om at selv om snøen krever ekstra innsats, er de godt forberedt og holder tidsplanen. Snøfallet har medført et økt behov for vedlikehold av utebanene. Et team bestående av brøytemannskaper og kostevakter er kontinuerlig i sving for å sørge for at spillflatene er i best mulig stand.

Dette er en utfordring arrangørene tar på strak arm, og de følger værsituasjonen nøye. Rafter understreker at kampene går som planlagt, selv om brøyting pågår. Arrangørene er forberedt på å fortsette snøryddingen gjennom hele dagen, og de har en plan for eventuelle forsinkelser. Det er viktig å opprettholde spillbarheten på banene for å sikre en god opplevelse for alle deltakere.

Fløya har investert i nødvendig utstyr og mannskap for å håndtere slike situasjoner, og de er stolte av å kunne tilby et arrangement av høy kvalitet selv under vanskelige forhold. Denne helgen er en viktig begivenhet for Fløya, og de ønsker å vise frem idrettslaget og byen Tromsø på best mulig måte. Det er forventet mange tilreisende, og arrangementet bidrar til å skape liv og røre i lokalsamfunnet.

Kampen mellom Fløya og Skjervøy klokken 16:00 er et høydepunkt i helgen, og fans kan følge kampen direkte. Arrangørene oppfordrer publikum til å møte opp og støtte laget. Uavhengig av været er det garantert en spennende kamp. Rafter avslutter med å si at de holder seg oppdatert på værmeldingen og er klare til å brøyte videre ved behov, selv om enkelte kamper kan bli utsatt.

Hun er optimistisk og håper at snøværet vil gi seg, slik at arrangementet kan fortsette uten ytterligere forstyrrelser. Fløya er kjent for sitt engasjement og sin evne til å arrangere vellykkede idrettsarrangementer, og denne helgen er intet unntak. De har et sterkt lag av frivillige som jobber utrettelig for å sikre at alt går på skinner. Dette er et eksempel på hvordan et lokalt idrettslag kan bidra til å skape samhold og glede i lokalsamfunnet.

Arrangementet er også en viktig arena for å rekruttere nye spillere og medlemmer til Fløya. De ønsker å være et inkluderende idrettslag som tilbyr aktiviteter for alle aldre og ferdighetsnivåer. Snøen utgjør en utfordring, men den stopper ikke Fløya fra å levere et fantastisk arrangement. De viser en imponerende evne til å tilpasse seg og takle uforutsette hendelser.

Dette er en helg som vil bli husket av både deltakere og arrangører





Fløya Turnering Snøfall Idrett Fotball Tromsø

