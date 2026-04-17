Full forvirring i Midtøsten: Trump hevder Iran åpner Hormuzstredet, Iran varsler blokade

Internasjonal spenning øker etter motstridende meldinger fra USA og Iran vedrørende Hormuzstredet. Donald Trump hevder på sin plattform Truth Social at Iran har gått med på å aldri stenge stredet igjen, noe han beskriver som en flott dag for verden. Samtidig kommer det kontrabeskjeder fra iranske tjenestemenn som indikerer at en amerikansk blokade av iranske havner vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, med påfølgende stenging av Hormuzstredet som konsekvens. Dette skjer etter en to uker lang våpenhvile som ble avtalt etter en angrepskrig fra USA og Israel mot Iran.

Situasjonen i Midtøsten er preget av fullstendig kaos og usikkerhet etter en serie motstridende uttalelser fra sentrale aktører. Fredag ettermiddag fyrte tidligere amerikansk president Donald Trump løs med flere meldinger på sin sosiale medieplattform Truth Social. Blant hans påstander var at Iran nå skal ha akseptert å aldri stenge det strategisk viktige Hormuzstredet igjen.

Trump uttrykte stor glede over dette, og proklamerte at det ville være en flott og strålende dag for hele verden, og at stredet ikke lenger ville bli brukt som et våpen mot omverdenen. Disse uttalelsene skapte umiddelbart hodebry og forvirring rundt om i verden, spesielt gitt den allerede ustabile geopolitiske situasjonen i regionen. Denne tilsynelatende positive utviklingen ble imidlertid raskt utfordret av kontrabeskjeder fra iranske myndigheter. En iransk tjenestemann, som uttaler seg til det iranske nyhetsbyrået Fars, som anses å ha tette bånd til Revolusjonsgarden, kom med en klar og utvetydig advarsel. Ifølge tjenestemannen vil en amerikansk opprettholdelse av blokaden av iranske havner bli tolket som et direkte brudd på den nylig inngåtte våpenhvilen. En slik handling fra amerikansk side vil i så fall, ifølge tjenestemannen, innebære at Iran vil stenge Hormuzstredet igjen. Denne trusselen henger tungt over en av verdens aller viktigste gjennomfartsårer for internasjonal skipsfart og oljetransport. Hormuzstredet er et kritisk smalt farvann som forbinder Persiabukten med Omanbukten, og en stenging her vil ha dramatiske konsekvenser for global energiforsyning og internasjonal handel, noe som potensielt kan føre til en ny krise. Konflikten har en bakgrunn i en angrepskrig som USA og Israel igangsatte mot Iran den 28. februar. Etter flere uker med intense kamper ble det den 8. april enighet om en tidsbegrenset våpenhvile på to uker. Nettopp i forkant av eller som en del av denne våpenhvileavtalen, ble det fredag ettermiddag offentliggjort at Iran åpner Hormuzstredet for skipsfart, forutsatt at våpenhvilen opprettholdes. Samtidig med denne kunngjøringen, lanserte Donald Trump en påstand om at USA samarbeider aktivt med Iran for å fjerne eksplosive miner som er plassert i stredet. Disse hendelsene skjer samtidig som det rapporteres om en uvanlig hendelse der en matleverandør fra DoorDash leverte McDonald’s til Det hvite hus, og president Trump selv kom med en sjelden innrømmelse angående denne episoden. Den samlede informasjonsflommen gir et bilde av en svært kompleks og uforutsigbar situasjon, der diplomatisk kommunikasjon og militære handlinger ser ut til å være viklet inn i et kaotisk nettverk av motstridende signaler og intensjoner. Den kommende tiden vil vise om våpenhvilen holder stand, og om de aggressive retorikken vil eskalere eller avta, med store ringvirkninger for den globale stabiliteten





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Midtøsten Hormuzstredet Iran Donald Trump Geopolitikk

United States Latest News, United States Headlines

Iran bruker Hormuzstredet som mektig våpen, energikrisen forverresStengingen av Hormuzstredet har utløst den verste energikrisen siden 1970-tallet. Iran overrasker med hvor effektivt trusselen om å stenge stredet har vært som et strategisk gjennombrudd, og beskriver det som å ha en atombombe. USA svarer med blokade, men Iran truer med å utvide blokaden til Rødehavet og Oman-bukta, og planlegger å innføre toll i kryptovaluta for skip.

Read more »

Nappstraumen og Hormuzstredet: Kystverket oppfordrer til aktsomhet etter ulykker, mens Hormuz åpnes for fri ferdselEtter flere ulykker i Nappstraumen oppfordrer politiet til aktsomhet, mens Kystverket generelt jobber med forebyggende tiltak for sjøsikkerhet. Samtidig åpnes Hormuzstredet for fri passasje, noe som fører til fallende oljepriser og takkes fra USAs president.

Read more »

– Viser Irans styrkeHilde Henriksen Waage mener åpningen av Hormuzstredet sender sterke signaler til USA.

Read more »

Oljeprisen stuper etter optimistiske signaler fra Iran om HormuzstredetOljeprisen falt brått fredag ettermiddag etter at Iran signaliserte at Hormuzstredet vil forbli åpent for kommersielle fartøy. Dette utløste en lettelsesrally i markedet, selv om det er usikkerhet knyttet til varigheten av tilbudet.

Read more »

Oslo Børs stiger etter positive signaler fra Iran om HormuzstredetOslo Børs opplevde en betydelig stigning etter meldinger fra Iran om at Hormuzstredet vil forbli åpent for kommersiell trafikk under den pågående våpenhvilen. Rederiet Odfjell uttrykker forsiktig optimisme, mens oljeprisen faller markant. Meldingsutveksling mellom Iran og USA indikerer en potensiell dialog, noe som tolkes som et positivt skritt for global handel.

Read more »

Odfjell ser forsiktig optimisme etter åpning av HormuzstredetRederiet Odfjell ser positive signaler etter Irans uttalelser om åpning av Hormuzstredet, men understreker at det fortsatt er usikkerhet knyttet til detaljene, spesielt rutevalg. Konsernsjef Harald Fotland håper dette er starten på en positiv utvikling i regionen.

Read more »