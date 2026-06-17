Fullførte halvmaraton tross kronisk sykdom

Renate Reinholtsen (27) med fibromyalgi fullførte sitt første halvmaraton. Eksperter forklarer hvorfor gradvis fysisk aktivitet er nøkkelen til å håndtere sykdommen, og hvordan Renate fant en ny vei som personlig trener.

Renate Reinholtsen (27) fullførte nylig sitt første halvmaraton under Arctic Run, noe som ville vært utenkelig da fibromyalgisymptomene var på sitt verste. Hun har hatt fibromyalgi i seks måneder, og selv om hun nå bare har litt smerter i beina noen dager, påvirker det henne ikke nevneverdig.

Eksperten, revmatolog Cecilie Dobloug ved Aleris, kjenner igjen historien og understreker betydningen av gradvis fysisk aktivitet. Hun forklarer at fibromyalgi ofte går i perioder med svingende symptomer, og at regelmessig og tilpasset aktivitet er et av de viktigste verktøyene for å stabilisere tilstanden over tid. Det eravgjørende å ikke unngå bevegelse, siden dette kan forverre sykdommen, selv om trening kan fremkalle forbigående smerter. Studier viser at korte daglige økter kan redusere smertene.

Eksperten råder også til å starte svært forsiktig og øke gradvis, da smerteforverring i oppstartsfasen er vanlig. Litt aktivitet hver dag er bedre enn én hard økt i uka. Etter at sykepleierstudiet måtte legges bort, valgte Renate å utdanne seg til personlig trener. Hun jobber nå ved Feel24 Vesterålen med mennesker som ønsker å bli sterkere, komme i bedre form eller håndtere helseutfordringer, inkludert fibromyalgi.

Selv har brukt flere år på å finne ut hva som fungerer for henne, og hun understreker hvor viktig små, konsekvente grep er over tid





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Fibromyalgi Halvmaraton Fysisk Aktivitet Personlig Trener Kronisk Sykdom

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