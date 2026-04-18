Funksjonalitet ofres på bekostning av design i nye busskur

Debattinnlegg som kritiserer de nye busskur-løsningene langs bussveien, og hevder at designet ofrer funksjonalitet og skaper digitalt utenforskap. Skribenten etterlyser praktiske og inkluderende løsninger fremfor dyre og upraktiske "luksus-stasjoner".

De nye «åpne» løsningene langs bussveien i vårt værutsatte område gir minimal beskyttelse mot piskende regn og vind. Det virker som om funksjonaliteten er ofret på bekostning av et fordyrende design. Med den nye stasjonen på Jåtten som eksempel, ser vi nå en mal som rulles ut over hele regionen. Jeg har selv sett hvordan de nye skurene i nærområdet bygges, der utformingen blokkerer siktlinjen ut mot veien totalt.

Ved å fjerne analog informasjon og legge opp til at alle skal bruke smarttelefoner, skaper man et digitalt utenforskap som effektivt stenger en hel generasjon ute fra et tilbud de er avhengige av. For min egen farmor på 70 år betyr dette at hun fysisk må forlate sitteplassen og gå ut i regnet for å se om bussen nærmer seg. Selv om intensjonen er å hindre hærverk, hjelper det lite når selve utformingen hindrer passasjerene i å se bussen komme. Prosessen bak dette fremstår som en studie i dårlig planlegging og sløsing. Man har altså brukt ressurser på å rive ned velfungerende leskur og sette opp disse nye «luksusmodellene». Å bruke samfunnets ressurser på å fjerne noe som nylig er satt opp, og som fungerer, virker uforståelig. Ytterligere bekymringsverdig er fjerningen av tilgjengelige sitteplasser. Når man først introduserer nye, dyrere løsninger, burde det være for å forbedre tilbudet, ikke forringe det. Dette innebærer også at mange eldre og bevegelseshemmede mister et viktig sted å hvile. For denne gruppen er muligheten til å hvile helt avgjørende, og mangelen på dette kan føre til at de velger bort kollektivtransporten. Skriften på veggen, som tidligere ga informasjon om ruter og tidtabeller, er fjernet til fordel for sanntidsskjermer plassert helt oppe under taket. Skriften på disse skjermene er ofte liten og vanskelig å lese, spesielt for personer med nedsatt syn. Ved å legge opp til at alle skal bruke smarttelefoner for å få denne informasjonen, skaper man et digitalt utenforskap som effektivt stenger en hel generasjon ute fra et tilbud de er avhengige av. Det er heller ikke alltid lett å finne god informasjon om disse endringene på nettet. Hvis det er kronglete for den jevne innbygger å finne informasjon, hva med de som har mindre digital kompetanse? Dette dilemmaet blir ytterligere forsterket av de nye stasjonene. De virker å være designet for et publikum som er fullstendig oppslukt av sine mobile enheter, og som ikke trenger noen form for tradisjonell informasjon eller komfortable sitteplasser. Dette er en uholdbar modell for et moderne kollektivtilbud. Vi trenger ikke «luksus-stasjoner» som ser dyre ut på glanset papir, men som mangler grunnleggende funksjonalitet for de som faktisk skal bruke dem. Vi trenger praktiske og inkluderende løsninger som ivaretar alle brukergrupper. Å forbedre et moderne kollektivtilbud skal ikke skje ved å bygge, rive og utestenge under dekke av «nye ideer». Fokuset bør ligge på å skape et system som er tilgjengelig, brukervennlig og komfortabelt for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne eller digital kompetanse. De nåværende trendene med å prioritere estetikk over funksjonalitet, og digitalisering uten hensyn til dem som faller utenfor, er en farlig vei å gå for et offentlig transporttilbud som skal tjene hele befolkningen. Det er på tide å reevaluere prioriteringene og sørge for at kollektivtilbudet faktisk er et reelt alternativ for alle, og ikke bare for de som passer inn i en spesifikk, digitalisert og moderne mal





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kollektivtransport Buss Tilgjengelighet Digitalt Utenforskap Samfunnsplanlegging

United States Latest News, United States Headlines

