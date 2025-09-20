Fysioterapeutar jobbar for å auke interessen for eldreomsorg blant studentar

Eit nytt prosjekt skal få fysioterapistudentar meir interesserte i å jobbe med eldre. Med ei aukande eldrebølge er behovet for fysioterapeutar med kompetanse på eldreomsorg stort. Prosjektet EdAge Physio, finansiert av Erasmus+, samarbeider med fleire europeiske universitet for å endre haldningar og auke interessa for geriatri.

Medan eldrebølga rullar inn over landet, arbeider nokon iherdig for å tilrettelegge for at fleire skal klare seg sjølv så lenge som mogleg. Desse er fysioterapeutar. Ved hjelp av mellom anna mosjon og balansetrening, rettleier dei menneske i korleis dei kan ta vare på eigen kropp. Kristina Mitdthjell-Lunde, som blei ferdig med fysioterapiutdanninga i vår, fortel at mange studentar i starten av studiet hadde fokus på muskel- og skjelettlidingar.

Etterkvart endra dette seg, og færre var like fast bestemte på éin bestemt retning. Ho jobbar no som turnusfysioterapeut i Sunnfjord kommune, og møter flest pasientar i aldersgruppa 60+. Ho legg vekt på at kommunen har pasientar i alle aldrar, men at dei eldre ofte har størst behov for fysioterapi på grunn av helseutfordringar. Dette gjer jobben interessant og givande. Ho føler seg godt førebudd på å møte eldre pasientar, og ser på det som ein koseleg del av kvardagen. \Fysioterapi er eit populært studie, med over 2300 søkarar som hadde det som førsteval i Samordna opptak i år, for berre 480 studieplassar. Likevel er det utfordringar knytt til å få studentane til å fordjupe seg i geriatri, altså læra om eldre. Førstelektor og fysioterapeut Hege Handeland, leier prosjektet EdAge Physio, som nyleg fekk støtte frå Erasmus+ på 400 000 euro, tilsvarande nesten 5 millionar kroner. Prosjektet er eit samarbeid med fleire europeiske universitet, og har som mål å auke interessene blant fysioterapistudentar for å jobbe med eldre. Handeland påpeikar at mange studentar kan ha fokus på idrett og problem knytt til muskel- og skjelett. Eit viktig mål med prosjektet er å endre studentanes haldningar, og å få dei til å sjå forbi fordommar om eldre menneske. Det er viktig å vise at det er stor variasjon blant eldre, akkurat som i resten av befolkninga.\Med ein aukande eldre befolkning i vente, viser SSB-prognoser at det vil bli nesten ein halv million fleire nordmenn over 65 år om 20 år. EdAge Physio samarbeider med Háskoli Íslands på Island, Escola Superior de Saúde do Alcoitãoi i Portugal, Hanzehogeschool Groningen i Nederland og Vrije Universiteit Brussel i Belgia. Prosjektet fokuserer på å gjere yrket meir attraktivt for studentar, og å synleggjere dei mange moglegheitene som finst innan geriatrisk fysioterapi. Handeland trur at det er viktig å få studentane til å sjå forbi stereotypiar og innse at det er mange spennande aspekt ved å jobbe med eldre. Dette inneber å vise korleis fysioterapi kan bidra til å forbetre livskvaliteten og fremje sjølvstende for eldre menneske. Fokus er å gjere geriatri like 'sexy' som andre felt innan fysioterapi, og vise at det er eit givande yrke med store moglegheiter for fagleg utvikling





