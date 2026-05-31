Gøran Sørloth: VM-94 ble en skuffelse fordi vi var for tidlig fornøyde

Gøran Sørloth ser tilbake på VM i 1994 og karrieren. Han angrer ikke, men innrømmer at han var mett og manglet sulten. Han forteller om tiden i Bursaspor, forholdet til sønnen Alexander, og hvorfor VM ble en skuffelse.

TRONDHEIM: Gøran Sørloth sitter på Lerkendal i 2026 og ser tilbake på karrieren. 63-åringen har mye å tenke på: VM i 1994, tiden i Tyrkia, forholdet til sønnen Alexander og den kroniske hodepinen som følge av mange hjernerystelser.

Men angrer han? Nei, egentlig ikke. Likevel er det noe som gnager. - Vi var for tidlig fornøyde, sier han om VM-sluttspillet i USA.

- Vi var så jævla glade, og det skulle vi være etter at vi kom dit. Men utfordringa var å få ut alt i VM, og det klarte vi ikke. Sørloth følte seg mett da han ankom USA. Presset som han hadde vokst opp med i Trøndelag, med Nils Arne Eggen, var borte.

- Det irriterer meg. Både i VM og da jeg var proff i utlandet, spesielt i Bursaspor, manglet det. Jeg mistet sulten, rett og slett, forteller han. Oppholdet i Tyrkia ble bare ett år, men minnene sitter støpt.

Han forteller om elleville møter med klubbpresidenten som stadig gjentok: Goran, we have no money. Sørloth pekte ut av vinduet på en Range Rover og sa: Selger du de to der, har du penger. Det ble god stemning, men endte likevel med sparken. Tilbake i Norge ble han plassert på benken av Drillo under VM.

Først var det greit, men etter hvert ble irritasjonen større. Han var ikke enig i taktikken, spesielt etter tapet mot Italia. Sørloth ga klar beskjed om hvem som burde starte mot Irland, og han fikk sjansen. Men verken han eller andre nordmenn klarte å score. 0-0 og exit.

- Jeg hadde fått en VM-kamp og spilt ferdig VM, og så var rett ut. Som regel hadde jeg blitt irritert, men jeg var litt mett. Likevel har jeg i voksen alder sett på kampene og irritert meg litt, innrømmer han. Nå lever han med kronisk hodepine, men reflekterer: - Det er bare fotball vi snakker om. Tenker du på alt som skjer rundt oss, jævelskapen..





