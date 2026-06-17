G7 øker press på Russland, FN ber om tilgivelse i Haiti, og tariffavtale sikret

G7-landene kunngjorde skjerpede sanksjoner og mer militær støtte til Ukraina, mens FN-sjef Guterres beklaget verdens samvittighet i Haiti. I Norge ble det inngått en ny tariffavtale for tekniske funksjonærer, og Russland pågrep byer i Øst-Ukraina. I Brasil dømtes Eduardo Bolsonaro for påvirkning av rettsprosessen mot faren.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj deltok på G7-toppmøtet i Frankrike denne uken. Gruppen kunngjorde at den vil trappe opp innsatsen for å få slutt på krigen, ved å øke presset mot Russland .

G7-landene planlegger å skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak rettet mot Russlands olje- og gassektor, samt øke leveransene av luftvernkapasitet og langtrekkende våpen til Ukraina. I slutrdokumentet fra toppmøtet i Évian hevdes det at den ekstra støtten bygger på Ukrainas nyeste fremgang på slagmarken.

Gruppen, som består av Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA, uttaler seg om at tiden er moden for ytterligere tiltak, og refererer samtidig til en avtale som USA-president Donald Trump har levert for å gjenåpne Hormuzstredet, som en del av en løsning på konflikten med Iran. FN-sjef António Guterres besøkte Haiti tirsdag, sitt første besøk i nesten tre år. Under besøket ba han om unnskyldning til det voldsherjede landets befolkning for et Sverigefra verdenssamfunnet.

Guterres besøkte en tidligere skole som nå er en flyktningleir for over 1250 internt fordrevne. En firebarnsmor fortalte om uutholdelige forhold, og andre klaget over veggedyr og at barn ikke får gått på skole. FNs humanitære hjelpeplan for Haiti i år er på 880 millioner dollar, men mindre enn en fjerdedel er finansiert. I Norge er Styrke og NHO enige om en fornyet tariffavtale for over 8000 tekniske funksjonærer.

Avtalen innebærer et generelt tillegg på 6,50 kroner per time, i tillett til lokale forhandlinger. Forhandlingsleder Merete Jonas i Styrke uttaler seg om en fremtidrettet avtale. Avtalen skal ut på uravstemning med frist 3. juli og vil løpe til 30. april 2028 hvis den vedtas. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund ble enige med NHO Byggenæringen i meklingen for asfaltarbeid og veivedlikehold rett etter fristens utløp.

Forhandlingsleder Lasse Helland uttrykte fornøydelse med resultatet for medlemmene. Russiske angrep mot Øst- og Sørøst-Ukraina har krekt fire drepte og flere skadede. En boligbygning og et kjøpesenter brant i angrepene. I Sloviansk i Donetsk-regionen ble tre personer drept i to separate bomangrep, og fem skadet.

Byen er en nøkkelposisjon i Ukrainas forsvar. I Zaporizjzja ble én drept og sju skadet da en større dronesverm traff byen; også en utdanningsinstitusjon ble skadet. Brasils høyesterett har dømt Eduardo Bolsonaro, sønn av den tidligere presidenten Jair Bolsonaro, til fire års fengsel for forsøk på ulovlig påvirkning av rettsprosessen mot faren. Jair Bolsonaro er dømt til 27 års fengsel for et kuppforsøk mot etterfølgeren Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro skal ha drevet lobbyvirksomhet i USA for å stanse saken mot faren. Dommer Alexandre De Moraes, som også ledet an i saken mot Bolsonaro senior, uttalte at Eduardo som parlamentariker ikke skal drive lobbyvirksomhet mot sitt eget land. Eduardo Bolsonaros forsvarere er uenige i dommen og mener bevisene ikke var tilstrekkelige





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