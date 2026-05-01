Gaming som veldedighetskanal: Redd Barna satser på streamere

Redd Barna utnytter gaming-miljøet og etablerer et «Stream Team» for å nå ut til nye givere og skape engasjement for sitt arbeid. Gaming viser seg å være en effektiv måte å samle inn penger og skape fellesskap rundt viktige saker.

Myten om at gamere utelukkende er sinte ungdommer isolert på gutterommet er grundig motbevist. I dagens gaming-miljø finner vi et bredt spekter av voksne, etablerte individer som aktivt deltar på interaktive plattformer – plattformer som tradisjonelle innsamlingsaksjoner ofte ikke når ut til.

Når man engasjerer seg i plattformer som Twitch, oppstår det en unik følelse av fellesskap. Chatfunksjonen og den direkte interaksjonen skaper en opplevelse av å være en integrert del av et lag. Sammen oppnår man mål, og sammen bidrar man til å gjøre en reell forskjell. Dette representerer en utrolig dynamisk og effektiv metode for veldedighetsarbeid.

Redd Barna har tatt dette i bruk gjennom sitt nye «Stream Team»-prosjekt, initiert av blant annet partneransvarlig for næringsliv. Målet er å etablere et ambassadørkorps bestående av norske streamere som kan mobilisere støtte ved katastrofer, eller naturlig integrere informasjon om Redd Barnas arbeid i sine egne kanaler. Organisasjonen erkjenner at gaming er en naturlig arena for å nå ut til målgruppen.

Som en barnerettighetsorganisasjon er det avgjørende å kommunisere der barn og unge befinner seg, og gaming er utvilsomt en sentral del av deres hverdag. I tillegg ser man et betydelig inntekts potensial i disse mer interaktive mediene, noe som er spesielt viktig i en tid hvor myndighetene reduserer bistandsbudsjettene. Jo flere som støtter Redd Barna, desto mer kan organisasjonen oppnå for barn i nød.

Gaming er derfor ikke bare en ny måte å skape engasjement på, men også en effektiv inntektskilde. Denne satsingen har også ført til en holdningsendring internt i Redd Barna. Tidligere har mange ansatte kanskje fokusert på de negative aspektene ved gaming, som netthets og utenforskap. Nå ønsker organisasjonen å fremheve de positive sidene og vise at gaming kan være så mye mer.

Ved å involvere ansatte som ikke tidligere har vært aktive gamere, har man bidratt til å fjerne fordommer og skape en større forståelse for feltet. Det er en erkjennelse av at man kan kombinere alvorlige temaer med humor og lek, og at gaming kan fungere som en god balanse mellom disse kontrastene.

Det er noe spesielt med måten gamere samles på – de klarer å kombinere alvorlige temaer med humor og utfordringer på en måte som gjør det engasjerende å bidra. Selv om Redd Barna kanskje ikke skal være de som tøyser mest, kan de legge til rette for at andre gjør det. Styrken i et slikt fellesskap ligger i følelsen av å være en del av noe større, og denne kraften skal ikke undervurderes.

Bevegelser som «Awesome Games Done Quick» i USA har vist at dataspill kan være et effektivt middel for å skape positiv samfunnsendring. Frida Hemstad Danmo, en norsk streamer, uttrykker hvor meningsfylt det er å være en del av en slik bevegelse, og hvordan det å strømme spill kan føre til at barn i vanskelige situasjoner opplever et lite lysglimt i hverdagen.

Hver uke strømmes nye episoder fra norske spillpodkaster til tusenvis av lyttere, noe som understreker den økende populariteten og engasjementet i gaming-miljøet





